Stadtwerke erhöhen Strompreise

Lüdenscheid - Die Stadtwerke Lüdenscheid erhöhen die Strompreise zum 1. Februar nächsten Jahres.

„Hauptgründe hierfür sind deutlich höhere Netzentgelte sowie in geringem Maße ein Anstieg der Beschaffungskosten durch gestiegene Börsenpreise,“ teilte Stadtwerke-Sprecher Andreas Köster mit. „Für die Erhöhung der Netzentgelte sind insbesondere die mit der Energiewende in Deutschland verbundenen Kosten im Rahmen des Netzausbaus verantwortlich, auf die die Stadtwerke Lüdenscheid keinen Einfluss haben.“

Konkret habe der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber Amprion die Netznutzungsentgelte um bis zu 45 Prozent erhöht und an die regionalen Verteilnetzbetreiber wie den heimischen Versorger „Enervie Vernetzt“ weitergeleitet. Diese wiederum seien berechtigt, diese erhöhten Kosten über die Netzentgelte an die Endkunden weiterzugeben.

Im Ergebnis ergeben sich somit über die verschiedenen Verbrauchsfälle unterschiedliche Preisentwicklungen für den Stromverbrauch im Tarif „Komfort Strom“, teilte Köster weiter mit und nannte folgende Beispiele: Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden zahlt im Monat rund 2,31 Euro (netto) oder 3,09 Prozent mehr für Strom. Bei einem angenommenen durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2000 Kilowattstunden erhöhen sich die Kosten pro Monat um rund 1,32 Euro (netto) beziehungsweise 2,88 Prozent.

Analog zu den Steigerungen im Privatkundensegment steigen auch die Strompreise für Gewerbekunden. Die Lüdenscheider Stadtwerke werden alle betroffenen Kunden in den kommenden Tagen in einem gesonderten Anschreiben über die Preiserhöhung in ihrem Stromtarif informieren, sagte Köster abschließend.