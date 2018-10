Stadtwerke Lüdenscheid erhöhen Preise für Gas und Strom

Lüdenscheid - Kunden der Stadtwerke Lüdenscheid müssen sich im kommenden Jahr auf Preiserhöhungen bei Strom und Gas einstellen. Wie teuer es wird, hängt von vielen Faktoren ab.

Zwar steht noch nicht fest, wie viel mehr die Kunden zahlen müssen, dass es einen Preisaufschlag geben wird, aber schon, heißt es aus gut unterrichteten Kreisen. Der Grund sind gestiegene Einkaufspreise und Netzentgelte. Die Stadtwerke Lüdenscheid wollten das am Montag zunächst nicht bestätigen.

Hoher Anteil von Steuern und Abgaben

Strom- und Gaspreise setzen sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Neben Einkauf, Vertrieb und Marge entfallen beim Strompreis fast 80 Prozent auf Steuern und Abgaben, beim Gas sind es fast 50 Prozent.

Netzentgelte steigen immer weiter

Beim Strom sinkt zwar die Umlage nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG-Umlage) um 5,7 Prozent. Die Ersparnis wird von steigenden Netzentgelten und einer Erhöhung der Offshore-Netz-Umlage aber kompensiert. Hinzu kommen die gestiegenen Bezugspreise.

Gaspreis seit Jahresbeginn um 30 Prozent gestiegen

Noch schlechter sind die Voraussetzungen bei der Gaspreisberechnung. Neben den steigenden Netzentgelten schlagen die Preisaufschläge beim Gasbezug voll durch. Der Gaspreis ist seit Jahresbeginn an den Börsen um gut 30 Prozent gestiegen. Nach Angaben der Vergleichsportale Verivox und Check24 haben deshalb bereits 30 regionale Versorger Preiserhöhungen von durchschnittlich sieben Prozent angekündigt.

Stadtwerke halten sich noch bedeckt

Die Stadtwerke Lüdenscheid wollten Preiserhöhungen im neuen Jahr zunächst „nicht bestätigen“. Sollte es Preisanpassungen geben, werde die Öffentlichkeit rechtzeitig informiert, hieß es.„Im Vertrieb wird derzeit noch gerechnet“, sagt Andreas Köster zum aktuellen Stand. Der Stadtwerke-Sprecher betont, dass der heimische Energieversorger „einige Preisbestandteile wie die Höhe der Netzentgelte noch gar nicht kennt.“ Die Netzentgelte werden erst Ende Oktober bekannt gegeben.

Abstimmung im Umlaufverfahren beschlossen

Preiserhöhungen müssen durch den Verwaltungsrat der Stadtwerke abgesegnet werden. Damit die Stadtwerke flexibel reagieren können, hat das Gremium nach Informationen unserer Zeitung bereits in der September-Sitzung beschlossen, die neuen Preise im sogenannten Umlaufverfahren genehmigen zu können. Das bedeutet, dass der Verwaltungsrat nicht zusammenkommen muss, sondern ohne Aussprache schriftlich abstimmt. Mit Widerstand ist dabei nicht zu rechnen.

Voraussichtlicher Termin ist der 1. Februar

Frühestens zum 1. Februar 2019 sollen die Preise für Gas und Strom erhöht werden. Spätestens sechs Wochen vorher müssen die Kunden über die Preisänderungen schriftlich informiert werden.

Stadtwerke hatten Gaspreis zuletzt deutlich gesenkt

Anders als andere regionalen Versorger haben die Stadtwerke Lüdenscheid in der Vergangenheit auch fallende Einkaufspreise an die Kunden weitergegeben. So wurden die Gaspreise zuletzt gleich zweimal in Folge – am 1. April 2016 und am 1. Januar 2017 – um insgesamt 0,43 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Anders die Strompreise: Sie wurden zuletzt am 1. März 2017 um 2,2 Prozent erhöht.