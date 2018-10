Überflüssige Ampel nervt Autofahrer

Dieser gesamte Behördenmumpitz!

Zuständigkeiten schieben sich hin und her und nix passiert. So schlecht soll mal einer in einer Firma oder Handwerk arbeiten! Sowas nimmt der Markt selbst von der Bildfläche; aber nein - für die wichtigen

Sachen gibt´s ja die feinen Behörden. *kopfschüttel