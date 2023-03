52 Euro pro Tag für Toilette am Spielplatz – abgelehnt!

Rund 30 Besucher waren zur mittlerweile 14. Honseler Stadtteilkonferenz im Tanzcenter Hötschl erschienen. © Privat

Die Honseler Stadtteilkonferenz diskutierte über das neu gestaltete Freizeit- und Erholungsgelände. Eine mehrfach geforderte Toilette für den Spielplatz dort wird es aber nicht geben.

Lüdenscheid – Von Bürgern hört man es immer wieder – der neu gestaltete Honselpark mit seinem Spielplatz, den Fitnessgeräten für Menschen aller Generationen und dem renaturierten Bachlauf gilt als Bereicherung und Aufwertung des Viertels. Bei warmem Wetter tummeln sich dort zahlreiche Kinder und Erwachsene. Und auch bei der jüngsten Honseler Stadtteilkonferenz rückte das Freizeit- und Erholungsgelände wieder in den Blick. Es informierten Konferenzleiterin Anja Weber von der kommunalen Stabsstelle Demografie und Sozialplanung und Thomas Meilwes vom städtischen Fachdienst Klima- und Umweltschutz sowie Grünflächenplanung.

Die Situation stellt sich laut Meilwes dabei so dar: „Der Spielplatz ist fast fertig. Lediglich ein neues Klettergerät fehlt noch.“ Das aber soll bald kommen. Anders als die angedachte und immer wieder geforderte öffentliche Toilette, auf die nun aber verzichtet wird. Gescheitert sei die kleine Hygiene-Anlage gar nicht mal an den Baukosten, wie Verwaltungsvertreter Meilwes im LN-Gespräch mitteilte, sondern wegen der Unterhaltungskosten, die wohl mit rund 19 000 Euro pro Jahr zu Buche geschlagen hätten, also mit umgelegt 52 Euro am Tag. Das sei der Politik zu viel gewesen.

Umgebauter Park erntet nicht nur Zuspruch

Es gibt allerdings nicht ausschließlich Begeisterung für den umgebauten Honselpark, sondern auch erste Anwohnerbeschwerden. Auch das zeigte sich bei der Stadtteilkonferenz, die am Dienstag rund 30 Besucher in die Räume des Tanzcenters Hötschl am Honseler Bruch lockte. Die Klage einer Bürgerin: Kinder würden direkt an den Zäunen der Nachbargrundstücke laut und störend spielen und dort mitunter auch ihr Geschäft verrichten. Die Worte der Frau: „Man muss ja auch mal an die Anwohner denken.“ Unbürokratische Abhilfe stellte Andreas Fritz, neuer Leiter des Stadtreinigungs-, Bau- und Transportbetriebs Lüdenscheid (STL), in Aussicht – durch eine Bepflanzung, die als Art Barriere wirken soll: „Das dürfte kein Problem sein.“

Ein anderes Thema an diesem Abend: die Quartiersarbeit für ältere Bürger. Dazu berichtete Myra Mani vom häuslichen Pflegedienst Mani. Tenor: Zwar sei 2022 noch kein ganz einfaches Jahr gewesen – Stichwort Corona. Dennoch habe man einige Veranstaltungen speziell für Senioren anbieten können. So einen Vortrag über Sturz-Training, eine Seniorenberatung durch die Polizei und ein Info-Treffen zum Umgang mit dem Rollator.

Derzeit eher ruhig, bei warmem Wetter aber ein Anziehungspunkt für Kinder und Erwachsene: der neu gestaltete Honselpark entlang des Honseler Bruchs mit seinen Spiel- und Fitnessgeräten. © SChmiDt