Stadtteilfest lockt mit Spielen und Musik viele Besucher zur Grundschule Wehberg

Die Kinder aus dem dritten und vierten Schuljahr der Grundschule Wehberg, die am „JeKits“-Programm teilnehmen, spielten bei der Eröffnung des Festes.

Lüdenscheid - Über ein rundum gelungenes Stadtteilfest am Wehberg freute sich das Organisationsteam – bei bestem Sommerwetter kamen auf dem Gelände der Grundschule Wehberg vor allem die kleinen Besucher auf ihre Kosten. An zahlreichen Spielstationen konnten sie ihr Geschick beweisen, Spaß haben, toben oder kreativ tätig werden. Die Großen hatten derweil reichlich Gelegenheit zum Plausch mit Nachbarn.

Als Vorsitzender der Stadteilkonferenz hatte sich Pfarrer Sebastian Schultz von der evangelischen Markuskirche zu Beginn des Festes bei den Organisatoren Bettina Göldner, Jochen Baudis und Michael Heide-Gentz sowie allen Mitwirkenden bedankt. Auch Bürgermeister Dieter Dzewas hatte um Beifall für das Team gebeten, das das Fest von und für den Stadtteil nunmehr alle zwei Jahre auf die Beine stellt.

Das Programm war gewohnt vielfältig – zahlreiche Spielstationen, angeboten von den Kindergärten und Schulen des Stadtteils, der TSG Wehberg, der Naju-Gruppe Lüdenscheid, vom Jugendamt der Stadt und dazu eine Hüpfburg, Clown Lino alias Marco Köhler sowie ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark des Löschzugs Oberrahmede der Freiwilligen Feuerwehr boten Abwechslung für die Kinder.

Siegerehrung des Malwettbewerbs

Dritt- und Viertklässler der Grundschule, die am „JeKits“-Programm in Kooperation mit der städtischen Musikschule teilnehmen, eröffnete die Reihe der Musikbeiträge. Eine Bläsergruppe der Adolf-Reichwein-Gesamtschule unter Leitung von Musiklehrer Armin Krull schloss sich ihnen an. Im weiteren Verlauf gehörte die Bühne auf dem Schulhof der Band „FunkTastic“, Liedermacher Mütze und dem Duo Ich & Du.

Im Rahmen des Festes wurden die Gewinner eines Malwettbewerbs der Grundschule Wehberg zum Thema „Lüdenscheid damals“ gekürt: Raik Ilgner, Dominic Link und Melina Hirsch aus der 3a, Anna-Lena Vogler, Maram Al Erkosi und Eren Öztürk aus der 3b, Klara Petereit, Asil Karadmir und Ameera Rachidi aus der 4a sowie Leoni Reiz, Rieke Schulte und Susanne Groll aus der 4b.