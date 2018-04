Neue Busspur am Buckesfeld

An der Buckesfelder Straße wird auf der Seite der Richard-Schirrmann-Realschule die Bushaltespur erneuert. Anwohner kritisieren, warum in diesem Zug nicht auch die alten und verschmutzten Wartehäuschen abgerissen und erneuert werden.

Lüdenscheid - Eine von drei Busspuren vor Schulen, die in diesem Jahr neu angelegt werden, ist fast fertig. An der Buckesfelder Straße auf der Seite der Richard-Schirrmann-Realschule liegt der STL in den letzten Zügen.

„Zwei weitere an der Parkstraße in Höhe der Hauptschule am Schöneck werden noch gemacht. Natürlich in den Ferien, denn dort ist ja das Schüleraufkommen wie am Buckesfeld sehr hoch“, sagt Karsten Koppmeier vom Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL).

Jeweils rund 35 000 Euro kosten die Maßnahmen, mit denen technische Mängel ausgebessert werden und ein taktiles System eingebaut wird, um die Barrierefreiheit herzustellen.

So weit, so gut: Direkte Anwohner am Buckesfeld fragen sich aber, warum nicht auch gleich die alten Betonbuswartehäuschen abgerissen worden sind. Sie seien völlig verschmiert. Außerdem werde dahinter immer wieder Müll abgestellt oder der Bereich anderweitig verdreckt. Es seien sogar schon Ratten gesichtet worden.

„Man könnte sie doch abreißen und stattdessen ein wenig versetzt nach hinten Unterstände aus Plexiglas aufbauen. Das sorgt für Transparenz und schafft auch mehr Platz für die vielen Schüler, die dort oft auf den Bus warten. Das ist da immer ein ganz schönes Gerangel.“

Dadurch fielen zwar die Parkplätze weg, aber es gebe doch genügend rund um das Berufskolleg für Technik und das Gertrud-Bäumer-Berufskolleg, meinen die Kritiker.

Doch das sei im Rahmen dieser Maßnahmen nicht vorgesehen, betonte Koppmeier. Die Buswartehäuschen blieben dort, wo sie jetzt sind und erhielten demnächst einen neuen Anstrich. Die beiden neuen Busspuren an der Parkstraße sollen in den Sommerferien angelegt werden.