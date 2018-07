STL setzt auf Heißluft und Verbrennen

Lüdenscheid - Es ist der Schrecken jedes Hobbygärtners und Grundstücksbesitzers: Unkraut. Es wächst und sprießt überall dort, wo man es nicht haben möchte. Und so kostet es oftmals Zeit und Geld, um das unerwünschte Grün wieder loszuwerden. Das ist auch bei der Stadt nicht anders. Neben den Grünflächen im Stadtgebiet gilt es, allein etwa 100 gepflasterte Verkehrsinseln vom Grün zu befreien. Die Art und Weisen dafür sind vielfältig, doch fest steht: „Die eine Methode gibt es nicht.“

Ob heißes Wasser, Heißluft oder Schaum – die Möglichkeiten sind vielfältig, weiß auch Heino Lange, Werkleiter beim Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL).

Seit der Einsatz von chemischen Unkrautvernichtungsmitteln, also Herbiziden, verboten ist, probiere man immer wieder neue Methoden aus, um dem Unkraut Herr zu werden. „Da muss man einfach Erfahrungen sammeln und sehen, wo was am besten und nachhaltigsten funktioniert“, erläutert Lange. Der neueste Trend in der Nachbarstadt Altena: heißes Wasser. Dabei werden die Pflanzen mit etwa 100 Grad heißem Wasser besprüht – die Zellstruktur wird nach und nach zerstört und stirbt ab. „Auch das haben wir bereits ausprobiert“, erläutert Lange – ebenso übrigens wie den Einsatz von Schaum.

In diesem Jahr setzten die beiden Fremdunternehmen, die für den STL die Aufgabe übernommen haben, jedoch in erster Linie auf Hitze, weiß der Werkleiter. „Gerade in der Altstadt sowie auf den gepflasterten Verkehrsinseln haben wir damit gute Erfahrungen gemacht. Es kommt auch immer ein wenig auf den Ort der Maßnahme an.“

Zum Einsatz kommen im Stadtgebiet derzeit sowohl Verbrennungs- als auch Heißluftgeräte, weiß Dirk Müller, Inhaber der Gärtnerei Kissing. Der Vorteil des Verbrennens: Hier werden vor allem auf kleineren Flächen die Pflanzen per Flamme herunter gebrannt, wobei auch dabei die Wurzeln zerstört werden. Und: „Auch die kleineren Gräser können wir dadurch erreichen“, ergänzt Lange.

Bei größeren Inseln greife man vor allem auf Heißluftgeräte zurück: Durch einen etwa 50 mal 60 Zentimeter großen „Kopf“ wird mehrere hundert Grad heiße Luft auf die Pflanzen geblasen, wodurch sie langfristig geschwächt beziehungsweise zerstört werden. Um dauerhaft erfolgreich zu sein, müsse der Vorgang jedoch nach einigen Wochen wiederholt werden. Dennoch ist Dirk Müller von dieser Variante überzeugt: „Denn im Gegensatz zu der Wasser-Methode benötige ich hierbei nur einen Betriebsstoff, nämlich Gas.“

Etwa 20 000 bis 25 000 Euro muss der STL durchschnittlich im Jahr in die Hand nehmen, um dem unerwünschten Grün allein auf den genannten Verkehrsinseln Herr zu werden. „Wir werden auch weiterhin neue Methoden ausprobieren, um die geeignetste Lösung zu finden. Denn das Unkraut wächst ja rasend schnell, da muss man etwas tun.“