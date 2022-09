Lüdenscheider haben neun Tonnen CO 2 in drei Wochen eingespart

Von: Kerstin Zacharias

Auf der L561 wird im Zuge der Straßensanierung ein Radfahrstreifen eingerichtet. © Cedric Nougrigat

72 aktive Radfahrer in 30 Teams, 58 910 zurückgelegte Kilometer und neun Tonnen eingespartes CO 2 : Das ist das offizielle Endergebnis des Stadtradelns 2022 in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Nach dem letzten Tag am Sonntag hatten die Teilnehmer noch bis Dienstagabend Zeit, ihre Ergebnisse einzutragen – denn bereits am Samstag werden die fleißigsten von ihnen im Rahmen der Stadtfest-Eröffnung prämiert.

Neben der Auszeichnung in den Einzelwertungen sowie diversen Sonderpreisen werden auch die aktivsten Teams geehrt: Wie schon im vergangenen Jahr landeten die Radler von „Criticalmass“ auf dem ersten Platz. 37 Aktive legten in den drei Wochen 8966 Kilometer zurück.

Nur 60 Kilometer weniger radelten die Pfadfinder: 48 Aktive legten 8906 Kilometer zurück. Über den dritten Platz dürfen sich die zwölf Radfahrer des Kinderschutzbundes freuen – sie fuhren 5369 Kilometer mit dem Rad.

Als erfolgreichste Schule wird in der Ergebnisliste das Zeppelin-Gymnasium geführt: Die 19 Aktiven legten 3729 Kilometer zurück. In der bundesweiten Rangliste der Aktion „Radeln für ein gutes Klima“, die von den Berlinern angeführt wird, belegt die Stadt Lüdenscheid übrigens Platz 816 von deutschlandweit 2556 Teilnehmerkommunen.

Dieses zufriedenstellende Abschneiden, das die Ergebnisse des Vorjahres – wie berichtet – deutlich übertroffen hatte, sorgte durchaus für Freude bei den Organisatoren. Immerhin wurde Lüdenscheid zuletzt zur fahrradunfreundlichsten Stadt gekürt – ein Umstand, der durch die Begleiterscheinungen der Brückensperrung nicht unbedingt verbessert wird.

Und auch wenn der Fokus derzeit auf der Brücke und ihren Umleitungen liegt, wolle man das Thema Fahrradfreundlichkeit nicht aus den Augen verlieren, wie Verkehrsplanerin Nina Niggemann-Schulte betont. Gerade im Hinblick auf die Landstraßen in Regie des Landesbetriebs Straßen.NRW stehe man in ständigem Austausch.

So sei es beispielsweise das Ziel, im Zuge von notwendigen Straßensanierungen zu prüfen, inwieweit die Einrichtung eines Radwegs beziehungsweise Radfahrstreifens machbar sei, verweist Niggemann-Schulte auf die derzeitigen Arbeiten auf der Heedfelder Landstraße (L561). Dort wird, wie berichtet, im Zuge der Maßnahme ein beidseitiger Radfahrstreifen angelegt.



Planungen für einen Schutzstreifen gab es zuletzt auch für die Parkstraße: Dort war bereits 2019 angedacht worden, zwischen der Stüttinghauser Ringstraße und der Teutonenstraße einen Radschutzstreifen anzulegen – zum Teil einseitig, zum Teil auf beiden Seiten. Doch bislang wurde daraus nichts. Wie es zuletzt im Verkehrsausschuss dazu hieß, musste die Maßnahme neu ausgeschrieben werden.