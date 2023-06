1232 Kilometer in drei Wochen: Das ist Lüdenscheids fleißigster Radfahrer

Von: Thomas Machatzke

Der fleißigste Fahrer beim Stadtradeln brachte es in diesem Jahr auf stolze 1232 Kilometer. Auch in anderen Kategorien zeichnete die Stadt Sieger aus.

Lüdenscheid – Es war eine ganz besondere Bühne in diesem Jahr: Direkt vor dem AOK-Firmenlauf am Freitag stellte die Stadt Lüdenscheid die Bilanz für die Aktion Stadtradeln vor und zeichnete die Sieger in vielen verschiedenen Kategorien aus.

Radfahrer, die die Bühne der Läufer entern – es war ein Bild mit Symbolcharakter in einer Zeit, in der die Fortbewegung ohne einen Motor immer mehr in den Blickpunkt rückt.

Stadtradler Nummer eins: Martin Dinter schaffte in den drei Wochen 1232 Kilometer auf dem Rad, mehr als jeder andere Lüdenscheider. © Machatzke

Wie sehr die Aktion Stadtradeln motivationsstiftend sein kann, dafür ist Martin Dinter der lebende Beweis. Dinter war am Freitag gekommen, um die Urkunde für den fleißigsten Stadtradler 2023 in Lüdenscheid persönlich in Empfang zu nehmen.

In den drei Aktionswochen radelte Dinter 1232 Kilometer zusammen und damit sechs Kilometer mehr als Uwe Hindrichs und Klaus Mertens, die es beide auf 1226 Kilometer brachten.

Stadtradeln 2023: Die meisten Kilometer als Team fuhren die Pfadfinder zusammen: 12 021 Kilometer waren es. © Popovici

„Zunächst einmal waren da täglich die Fahrten zur Arbeit“, stellte Dinter im Gespräch fest, „dazu konnte man das Radfahren auch gut mit dem 49-Euro-Ticket kombinieren. Der Bahnhof in Oberbrügge war da für mich der ideale Rückkehrpunkt.“

Der 64-Jährige hatte 2022 eine Radtour bis nach Erfurt gemacht. Sie hat ihm Mut gemacht auch für weitere Strecken. Wenn er nun sein Rad nach der Reparatur in Essen abholen muss, nimmt er für den Hinweg den Zug und radelt zurück.

Stadtradeln 2023: Fritz Schulte war mit 84 Jahren der älteste Teilnehmer. © Popovici

„Ich bin als Kind viel Rad gefahren, aber jetzt eigentlich erst seit zwei oder drei Jahren wieder vermehrt“, sagt Dinter, der inzwischen auch ein E-Bike-Lastenrad für die Fahrten zur Arbeit besitzt. „Auch der Umgang mit einem E-Bike will erlernt werden.

Auch da muss man noch trampeln“, sagt er und schwärmt von den Landschaften, die ihn reizen und die er sich auf dem Rad anschauen kann. Aber es gibt auch Kritik vom fleißigsten Stadtradler: „Es fehlt im Stadtverkehr oft an Sensibilität gegenüber Radfahrern.

Da werden oft Abstände nicht eingehalten“, sagt er und verweist auch auf die fehlenden Radwege, die mehr Sicherheit geben würden. Sei’s drum: Dinter hat die Aktion viel Spaß gemacht. Er versucht inzwischen auch, andere fürs Radfahren zu begeistern.

Stadtradeln 2023: Jara Weiland war mit drei Jahren die jüngste Starterin. © Popovici

2024 wird er wohl wieder dabei sein, wenn es ans Stadtradeln geht. Mit Zusatzmotivation: Es gilt, einen Titel zu verteidigen. Und vielleicht könnte ja sogar auf diesem Weg auch noch ein Rekord geknackt werden. Der liegt seit diesem Jahr für Dinter bei 1232 Kilometern in drei Wochen. Kein Pappenstiel.

Bereits 2022 übertraf das Stadtradeln alle Erwartungen.