Vor 50 Jahren verschwand die Gaststätte Parkhaus - für einen Neubau, den jeder kennt

+ © Postkartensammlung Hölscher Vor 50 Jahren wurde das Parkhaus an der Parkstraße abgerissen. © Postkartensammlung Hölscher

Lüdenscheid – 50 Jahre ist es her, dass das Parkhaus an der Parkstraße abgerissen wurde. Mehr als 60 Jahre stand es auf dem Höhenrücken in beherrschender Lage im Stadtpark und war weithin sichtbar. Im Jahre 1887 beschloss der neu gegründete Stadtparkverein den Bau eines Gebäudes mit Gastwirtschaft und Restaurationsbetrieb. Als Standort dachte man an eine Stelle in dominanter Lage zwischen der Oberlösenbach und Oeneking.