Stadtpark durchforstet

Lüdenscheid - Die unterhalb des Hotels Mercure gelagerten Fichtenbaumstämme sprechen eine deutliche Sprache, Lücken im Baumbestand in der Nähe der Tennisplätze und Schneisen im Stadtpark ebenfalls. „Wir haben einen Teil des Bestands durchforstet. Dabei sind rund 180 Festmeter Fichtenstammholz zusammengekommen“, sagt Revierförster Marcus Teuber.

„Wir haben die Gelegenheit genutzt, bevor der Parkplatz am Hotel Mercure erweitert wird. Denn nur von dieser Seite können wir den städtischen Wald anfahren und haben dort kurzfristige Lagermöglichkeiten. Auch die Anfahrt kann nur von dieser Seite aus erfolgen, aus Richtung Schöneck ist das ja nicht möglich.“

Außerdem habe das Wetter in der vergangenen Woche mitgespielt, so dass die Abschleppfahrzeuge nicht zu tief im Boden versackten und sich Beschädigungen in Grenzen hielten. Bis zu 130 Jahre alt seien die Fichtenstämme, erklärte Marcus Teuber. Festzustellen sei an ihrem Wuchs, dass es Ende der 1930er Jahre einen heftigen Schnee- und Eisbruch gegeben habe. Darunter seien damals die Fichtenspitzen abgebrochen und dann seitlich weiter nach oben gewachsen, berichtet Teuber. Gut 80 Jahre später liegen die Stämme bereit zum Abtransport ins Sägewerk.

Neben der Durchforstung erfüllten die Mitarbeiter des städtischen Forstamtes auch einen Wunsch von Jürgen Quest, Sprecher der Agendagruppe Stadtpark: Die Baumstämme, die die sechs Spielfelder der Boulebahn an der Basse-Nolte-Allee trennen, waren nach zehn Jahren ein wenig angegriffen und wurden durch neue ersetzt.

„Wir haben in diesem Fall also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, sagt Marcus Teuber.