Stadtgartenplanung in Lüdenscheid: Anwohner in Sorge

Von: Monika Salzmann

Teilen

Zwecks Ideensammlung waren im Ratssaal sieben Stationen mit Ideenskizzen aufgebaut. Was ihnen wo wichtig ist, konnten die Bürger dort notieren. © Salzmann

Ideen gesucht: Über die Neugestaltung des Stadtgartens kamen Marcus Müller, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klima bei der Stadt Lüdenscheid, und Streetworker Stefan Zorn am Donnerstag im Ratssaal mit Bürgern ins Gespräch.

Lüdenscheid – Grundlage des Dialogs mit den beiden Projektleitern war die vom Kölner Planungsbüro „Greenbox Landschaftsarchitekten“ erstellte Ideenskizze, die eine Gliederung des Stadtgartens in einen ruhigen Teil mit Liegewiese und Raum für die Kunstwerke sowie einen aktiven Bereich mit einer Kulturbühne, einer Pumptrack-Anlage und einem deutlich aufgewerteten Multifunktionsfeld vorsieht.

Die Ideen des Büros stellte Landschaftsarchitektin Theresa Rösner, die mit ihrer Kollegin Julia Remmert vor Ort war, vor. Nach der Vorstellung hatten die Bürger bei der ersten Bürgerbeteiligung zum Projekt Gelegenheit, ihre Sorgen, Bedenken und Anregungen auszusprechen, bevor es in Form eines „Brainwalking“ entlang der sieben aufgebauten Stationen mit Ideenskizzen zu Teilen des Stadtgartens an die Ideensammlung ging.

Detailliert stellte Greenbox-Projektleiterin Theresa Rösner die erarbeitete Ideenskizze des Büros vor. Danach soll der Übergang zwischen dem ruhigen westlichen und dem aktiven östlichen Bereich des Stadtgartens durch eine sogenannte integrative Mitte mit Raum für Außengastronomie geschaffen werden.

Boulebahn und Outdoor-Schach als Ideen

„Die Bereiche konkurrieren nicht miteinander“, führte sie aus. Zudem würden die Wegeverbindungen zu einem klaren Grundkonzept beitragen. Im Zentrum der integrativen Mitte sähen die ersten Ideen ein Wasserspiel vor. Neben dem Pumptrack könne es eine Boulebahn und Outdoor-Schach geben. Das vorhandene Multifunktionsfeld, das stärker in die Parkanlage integriert wird, soll durch neue Sitzgelegenheiten größere Aufenthaltsqualität erhalten. „Der Stadtgarten bleibt im Grunde erhalten, er erfährt nur eine neue Aufenthaltsqualität.“ Ein neues Beleuchtungskonzept soll auch in den Abendstunden für Sicherheit sorgen.

Bei der Fragerunde meldeten Anwohner ihre Sorge an, dass es durch die Neugestaltung des Gartens am späten Abend zu großer Lärmbelästigung kommen könnte. Von „großen Kopfschmerzen“ und einer befürchteten „Katastrophe“ war die Rede. Dem Vorwurf, die Anwohner seien nicht gefragt worden, widersprach Marcus Müller mit Verweis auf zweimalige Posteinwürfe.

Bedenken wurden hinsichtlich der Pumptrack-Anlage, einer festen Größe in den Planungen, (fehlenden) Toiletten und der Versetzung von Kunstwerken im Kulturhausgarten laut. Auch an die jüngere Generation zu denken, mahnte Ratsfrau Tanja Tschöke an. Ein städtebauliches Konzept fehle, kritisierte hingegen Lüdenscheids ehemaliger Stadtdirektor Klaus Crummenerl, der die städtebauliche Verbindung zwischen Kulturhaus und Museen herausgearbeitet sehen möchte. Auch Überlegungen zur Bushaltestelle würden fehlen.

Bürger wünschen sich einen Wegweiser

Nichtsdestotrotz kamen bei den „Brainwalking“-Runden entlang der Stationen zu den verschiedenen Planungsbereichen des Stadtgartens viele konstruktive und fruchtbare Ideen, die Eingang in die Planungen finden sollen, zusammen.

Für den Eingangsbereich West wünschten sich die Bürger beispielsweise einen Wegweiser, was wo ist, eine Abstellfläche für Fahrräder, einen Regenschutz und eine Erreichbarkeitsmöglichkeit für Rettungsfahrzeuge. Was die Wegeverbindung anging, standen eine Brücke über die Sauerfelder Straße oder ein breiter Übergang auf der Anregungsliste. Aus anderen Gruppen kam die Anregung, am Sauerfeld verkehrsberuhigende Maßnahmen durchzuführen, den Standort von Pumptrack und Liegewiese – jetzt schon ein Kompromiss – zu tauschen, eine Zeitschaltuhr für den Pumptrack bis 22 Uhr einzurichten und vieles, vieles mehr. Abschließend kam Theresa Rösner auf das weitere Prozedere zu sprechen. Eine Fertigstellung des Parks stellte sie für 2025 in Aussicht.