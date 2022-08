Stadtgarten-Pläne: Kritik an Juryzusammensetzung prallt ab

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Der Stadtgarten am Kulturhaus soll neu gestaltet werden. Die Jurysitzung, in der nach den Ideenskizzen der drei Bewerber das Büro für die Planungen des neuen Stadtgartens ausgewählt werden sollte, wird nicht öffentlich und ohne Beteiligung der Politik stattfinden. Wann die Jury tagt, gibt die Stadt ebenfalls nicht bekannt. © Cedric Nougrigat

Augen zu und durch: Bei den weiteren Planungen für die Neugestaltung des Stadtgartens rund um das Kulturhaus hält die Stadt auch gut eineinhalb Monate nach Verschiebung der Jurysitzung an ihrem Grundkonzept mit der seinerzeit dargestellten Zusammensetzung der Jury, die auf Kritik von verschiedenen Seiten getroffen war, fest.

Lüdenscheid – Die Jurysitzung, in der nach den Ideenskizzen der drei Bewerber das Büro für die weiteren Planungen des neuen Stadtgartens ausgewählt werden sollte, wird nicht öffentlich und ohne Beteiligung der Politik auf breiter Front stattfinden.

„Ja, es gibt einen Termin für eine neue Jurysitzung“, gab die Pressestelle der Stadt auf Anfrage der LN Auskunft, „die Jury bleibt von der fachlichen Zusammensetzung so bestehen, wie es vor den Sommerferien kommuniziert wurde.“

Darüber hinaus teilte die Stadt mit, dass mit dem Fördergeber geklärt worden sei, dass die Fördermittel auch über das Jahresende hinaus verwendet werden können, daher müsse die Sitzung nicht, wie ursprünglich vorgesehen, im August stattfinden. Im Haupt- und Finanzausschuss am 12. September werde die Politik und damit auch die Öffentlichkeit zu diesem Thema weiter unterrichtet.



Stadtgarten-Pläne: Kritik an Juryzusammensetzung prallt ab

Zur Erinnerung: Im von der Verwaltung veröffentlichten Fahrplan hieß es, dass bis zum 25. August die Zuschlagsfrist ablaufe – bis dahin müsse die Stadt den Auftrag erteilt haben. Durch die Absprache mit dem Fördergeber sei dieser Termin nun vom Tisch. Das bedeutet auch, dass der ursprüngliche Zeitplan – mal wieder – nicht eingehalten werden kann.



Zur Erinnerung: Zwischen August und Dezember 2022 waren Planung und Bau des neuen Kleinspielfeldes im Stadtgarten fest eingeplant. Im November 2022 soll zudem ein Vorentwurf des Gesamtkonzeptes zu erwarten sein. Bis Februar 2023 sollte die Bürgerbeteiligung für diesen Vorentwurf laufen, bis Sommer 2023 die Bürgerbeteiligung für den endgültigen Entwurf. Die Ausschreibung der Bauleistungen fürs Gesamtkonzept Stadtgarten ist für September 2023 geplant.



Am 30. Juni war die Jurysitzung eigentlich angesetzt gewesen. Die Verwaltung der Stadt hatte seinerzeit auf Anfrage Auskunft gegeben, dass der Termin verschoben worden sei, weil Fachbereichsleiter Marcus Müller erkrankt sei. Müller ist maßgeblicher Betreuer der Stadt für dieses Projekt. Auf ihn wollte man keineswegs verzichten bei den Beratungen. Als externe Fachleute sind in dieser Jury zudem die Landschaftsarchitekten Dipl.-Ing. Hiltrud Maria Lintel (Büro scape Landschaftsarchitekten, Düsseldorf) und Christoph Schonhoff (nsp Landschaftsarchitekten Stadtplaner, Hannover) dabei. Dazu kommen Vertreter der Verwaltung und Vertreter der Interessenverbände. Einziger Vertreter der Politik in Lüdenscheid ist Bürgermeister Sebastian Wagemeyer.



Kritik von den Linken, der CDU und auch von Willi & Söhne

Nach Absage des ersten Jurytermins war gemutmaßt worden, dass die Terminverschiebung auch zu einer Nachjustierung bei der Jurybesetzung führen könnte. Dem ist nun aber – wie von der Verwaltung schon Ende Juni angekündigt – nicht so. Die Fraktion Die Linke im Lüdenscheider Rat hatte sich seinerzeit in einer Stellungnahme „schockiert“ gezeigt, lediglich aus der Zeitung erfahren zu haben, dass in einer nicht öffentlichen Veranstaltung von einer namentlich nicht bekannten Jury Entwürfe zur Gestaltung des Stadtgartens ausgewählt und platziert werden sollen.



„Dieses Verhalten ist äußerst undemokratisch“, hatte Otto Ersching (Die Linke) festgestellt. „Wenn ein Büro anhand von Ideenskizzen ausgewählt und damit andere Büros und deren Ideen ausgeschlossen werden, ist es doch eine Selbstverständlichkeit, dass die gewählten Volksvertreter eingebunden werden“, hatte auch CDU-Ratsherr Michael Dregger kritisch festgestellt. Er ist der direkt gewählte Kandidat für den Wahlbezirk, in dem der Stadtgarten liegt. Und auch Linus Wortmann vom Verein Willi & Söhne, der bislang in vielerlei Hinsicht Ideengeber für die Neugestaltung gewesen ist, hatte sich irritiert und enttäuscht darüber gezeigt, dass bei der Jurysitzung nicht einmal beratend ein Mitglied des Vereins im Rathaus dabei sein dürfe.



Die Verwaltung hat sich beim Zeitplan selbst etwas mehr Puffer eingeräumt, ist ansonsten aber nicht bereit, nachzujustieren. Den Termin für die nicht-öffentliche Sitzung benennt sie zudem auch nicht.



Die Linken nennen es undemokratisch. Auf jeden Fall ist es kein sehr transparentes Vorgehen bei einem Projekt, bei dem es mit Blick auf die Interessen der Bürgerinnen und Bürger eigentlich besonders transparent zugehen sollte.