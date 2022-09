Stadtgarten: Ideenskizzen bleiben geheim - Jury-Sitzung terminiert

Von: Jan Schmitz

Am 20. Oktober wird eine Jury darüber entscheiden, welches Büro die Neugestaltung des Stadtgartens planen darf. © Cedric Nougrigat

Der Zeitplan für den neuen Stadtgarten am Kulturhaus steht.

Lüdenscheid – Umweltfachbereichsleiter Marcus Müller stellte am Montag im Rat die nächsten Schritte vor. Demnach findet die Jurysitzung am Donnerstag, 20. Oktober, statt. In der nicht öffentlichen Runde, an der neben dem Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeitern auch Vertreter von zwei externen Büros aus Düsseldorf und Hannover teilnehmen, wird bewertet, wer den Zuschlag für die Gestaltung des Stadtgarten-Projekts erhalten soll. Zuletzt waren noch drei der ursprünglich vier Planungsbüros im Rennen. Eins der Büros konnte den Nachweis zum Thema Bürgerbeteiligung nicht erbringen.



Müller wies die Forderung aus Politik und Öffentlichkeit, die Ideenskizzen der Büros öffentlich zu machen, erneut zurück. „Die Ideenskizzen sind lediglich dazu da, den Nachweis zu erbringen, dass die Büros diese komplexen Anforderungen überhaupt erfüllen können. Bei den Ideenskizzen geht es nicht um eine fertige Planung, sondern sie sind Teil eines Angebots“, erklärte der Fachbereichsleiter im Rat. Auch nach der Juryentscheidung blieben sie unter Verschluss.

Müller: „Mit der Jurysitzung am 20. Oktober ist die Planung nicht abgeschlossen, sondern sie geht dann erst los.“ Nach der Auftragsvergabe im November 2022 an das Gewinner-Büro würde dann eine rasche Bürgerbeteiligung vorbereitet, bei der neue Ideen eingebracht werden könnten.