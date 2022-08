Stadtgarten: CDU will Umgestaltung in die Öffentlichkeit holen

Von: Thomas Machatzke

Wie soll der Kulturhausgarten in Zukunft aussehen? Über die Planungen soll zeitnah öffentlich informiert werden. Das wünscht sich die CDU. © Cedric Nougrigat

Mehr Transparenz bei der Planung des neuen Stadtgartens. Das fordert die CDU in Lüdenscheid. Der Antrag wird im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert werden.

Lüdenscheid – Die Fraktion der Christdemokraten wendet sich mit einem Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss der Stadt, der am 12. September tagt. „Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die verschiedenen Stadtgarten-Gestaltungsentwürfe zeitnah in einer öffentlichen Sitzung vorzustellen“, heißt es im Text des Antrags zur Neugestaltung der Parkfläche rund ums Kulturhaus, für die aktuell gerade durch eine Jury das Büro ausgewählt wird, das mit der Gestaltung beauftragt werden soll.



„Die Initiative zur Umgestaltung des Stadtgartens kam aus der Öffentlichkeit. Diese wurde in einer öffentlichen Versammlung vor Ort weiter auf den Weg gebracht.

Der Haupt- und Finanzausschuss soll den Stadtgarten-Umbau gemäß der Beschlusslage – öffentlich – begleiten“, argumentieren Oliver Fröhling und Christoph Weiland in der Begründung des Antrags, „die breit angelegte Bürgerbeteiligung ist ebenfalls Bestandteil der politischen Beschlüsse zum Stadtgarten. Umso erstaunlicher ist, dass in einem intransparenten Verfahren nicht vollständig mit Namen bekannter Jury-Mitglieder zu einem unbekannten Zeitpunkt Entscheidungen zur Umgestaltung getroffen werden sollen. Ziel sollte es sein, die Öffentlichkeit weiterhin mit auf den Weg zu nehmen – genauso wie die politischen Entscheidungsträger in den Ausschüssen und im Rat einzubinden.“

Zur Erinnerung: Die Verwaltung hatte die Jury, die die Ideen der drei Bewerberbüros bewerten und ein Büro auswählen sollte, mit Ausnahme von Bürgermeister Sebastian Wagemeyer ohne Kommunalpolitiker besetzt, dazu auch ohne eine Stimme der Initiatoren von Willi & Söhne, die das Projekt maßgeblich vorangetrieben haben bisher. Dazu hatte die Verwaltung den Termin der Jurysitzung bewusst nicht öffentlich gemacht. Das hatte Kritik hervorgerufen.