Stadtgarten in Lüdenscheid: So können sich Bürger beteiligen

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Am Donnerstag, 9. März, findet eine erste Veranstaltung für Bürger im Ratssaal statt. Danach will man sich auf eine erste Entwurfsfassung festlegen.

Die Planungen für die Neugestaltung des Stadtgartens rund ums Kulturhaus durch das Kölner Büro Greenbox nehmen Fahrt auf. Die Bürgerbeteiligung, die am nächsten Donnerstag (9. März) ab 18.30 Uhr im Ratssaal stattfindet, soll ein erster Aufschlag sein. „Dies soll eine interaktive Veranstaltung werden“, stellte Marcus Müller, Leiter des Fachbereich Umwelt und Klima der Stadt, am Montag im Rat fest.

Was Müller kurz skizzierte, war ein grobes Zeitraster für die Neugestaltung des Stadtgartens: Auf die erste Bürgerbeteiligung in der nächsten Woche folgt die Festlegung einer ersten Entwurfsfassung. „Designfreeze“, so Müller, sei der Fachbegriff hierfür. Er kommt aus dem Umfeld des Innovationsmanagements und charakterisiert die Phase des Produktentstehungsprozesses, in der sowohl das Produktkonzept als auch die Design-Spezifikationen fixiert werden und keine grundlegenden Änderungen mehr zugelassen werden.

In der 24. Kalenderwoche Mitte Juni ist eine zweite Bürgerbeteiligung geplant, aus der heraus der Vorschlag festgezurrt werden soll, der in der 34. Kalenderwoche (August) im Rahmen der Ratssitzung vorgestellt werden soll. Danach wird es in die konkrete Ausführungsplanung gehen. Die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten ist für den Zeitraum von Januar bis Mai 2024 angedacht. Die Bauphase für Pumptrack und Kleinspielfeld definiert das Zeitraster für Juni 2024 bis März 2025. In gut zwei Jahren sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein.