Mit Graf Engelbert durch die Altstadt

Lüdenscheid - 741 Jahre nach seinem Ableben kehrt Graf-Engelbert I. von der Mark nach Lüdenscheid zurück. 1268 hatte er sich dafür eingesetzt, dass aus dem kleinen Örtchen eine Stadt werden sollte. 750 Jahre sind für den Grafen Grund genug, einmal nach dem Rechten zu sehen, heißt es seitens des Stadtführerdienstes, der eigens fürs Jubiläumsjahr ganz besondere Stadtführungen aufgelegt hat.

Alle 14 Tage werden im Wechsel die Stadtführer Jürgen Linnepe und Rolf Kürby historisch Interessierte in entsprechender Verkleidung durch die ehemaligen Mauern Lüdenscheids führen. Der Spaziergang mit Graf Engelbert ist für alle gedacht, die wissen wollen, wie sich's damals innerhalb der Stadtmauern leben ließ

Zwischen Mai und September beginnen diese besonderen Führungen an jedem 2. und 4. Sonntag mit Ausnahme des Stadtfestsonntags am 9. September um 11.15 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der Brunnen auf dem Graf-Engelbert-Platz in der Altstadt. Anmelden muss man sich nicht.

Mitkommen darf jeder, der Lust und Zeit hat, etwa 90 Minuten den Spuren der lokalen Geschichte zu folgen. Und wie das im Leben so ist: Auch ein Graf muss für sein Auskommen sorgen. Deshalb muss jeder Geschichtsreisende einen Obolus von drei Talern, die heutzutage Euro heißen, in des Grafen Geldbörse einwerfen. Individuelle Buchungen für Gruppen bis 25 Personen sind auf Anfrage in beschränktem Umfang möglich. Wer Interesse hat, kann sich mit der Bürger- und Tourismusinformation der Stadt unter Tel. 0 23 51/171 444 in Verbindung setzen.