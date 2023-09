Stadtfestflohmarkt in Lüdenscheid : Nur noch wenige Meter frei

Von: Susanne Kornau

Wochenend' und Sonnenschein – das klingt nach perfekten Stand- und Stöber-Bedingungen für den 46. Stadtfest-Flohmarkt am 10. September.

Der Stadtfest-Flohmarkt zieht alljährlich Menschenmassen in die Innenstadt. Die Suche nach Kuriositäten, Schnäppchen und originellen „Flöhen“ ist beliebt. © Sebastian Schmidt

Lüdenscheid - Die Wettervorhersage spricht von 23 Grad, und bei solchen Temperaturen macht das Trödeln auf beiden Seiten des Tisches Spaß. Wer sich also deshalb kurzfristig noch entschließt, seine gesammelten Keller- oder Dachbodenschätzchen auszubreiten, der stößt bei Flohmarktorganisator Arno Seltmann auf offene Ohren. Sein Anliegen alle Jahre wieder: Er möchte ein originelles Angebot möglichst vieler privater Trödler haben. Also verteilt er jetzt noch die letzten Standmeter an Kurzentschlossene, die möglicherweise erst die Wetteraussichten für den Stadtfestsonntag abwarten wollten, bevor sie ihre Schätze aufbauen.

„Auf www.stadtfest-flohmarkt.de werden noch bis Donnerstag, den 7. September, die letzten freien Meter vergeben“, wirbt er noch um ein paar Endspurt-Kandidaten. „Das Wetter verspricht einen perfekten Tag für alle, die noch ihren Trödel, Kram und Kitsch oder auch alte Schätze verkaufen wollen. Und natürlich für die, die nach Schätzen suchen.“ Neuware ist nicht zugelassen.

Nur Decken in der Altstadt

Ein paar Bedingungen gilt es dabei zu beachten, darauf weist der Trödel-Chef hin. Der Standaufbau beginnt um 6 Uhr morgens; ab 18 Uhr können die Stände wieder abgebaut werden. Eine Anmeldung ist für alle Trödler über 14 Jahre nötig. Für den Kinderflohmarkt ist der Altstadtbereich um den Graf-Engelbert-Platz reserviert. Kinder benötigen für ihre Verkaufsdecken in der Altstadt keine Anmeldung. Aus Sicherheitsgründen sind in den Altstadtgassen keine Tische zulässig.

Dass sich der Flohmarkt auch in diesem Jahr um Bauflächen herum schlängelt, sei leider nicht zu ändern, heißt es weiter. Das betrifft die untere Wilhelmstraße zwischen Sternplatz und Wilhelmstraße 16. Dort können diesmal keine Stände stehen. Auch in der Oberstadt am Dreieck Werdohler-/Hoch-/Wilhelmstraße gibt es Einschränkungen. Arno Seltmann: „Dafür ist der Rest der Innenstadt mit seinem neuen Pflaster ein wundervoller Ort, am Sonntag zu trödeln und Waren feilzubieten!“