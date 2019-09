Stadtfest: die Schicksalsfrage

Lüdenscheid - Evolution oder Revolution - so lautet die Schicksalsfrage fürs Lüdenscheider Stadtfest. Während dieses Jahr "alles wie gehabt" läuft, sammelt die LSM schon Bilder und Anregungen für das, was danach kommt.

Nur nicht an Bewährtem rütteln – so lautet das Motto fürs 43. Stadtfest. Denn mit der LSM, dem Lüdenscheider Stadtmarketing, ist jetzt ein neues Orga-Team am Start, das erst einmal Erfahrungen sammeln will.

Trotzdem wird gerüttelt, und zwar von außen: Denn der Kommunalwahltermin 2020 liegt ausgerechnet auf dem 13. September, nach traditioneller Rechnung der Stadtfestsonntag. „Ich hab’s gedanklich schon mal eine Woche vorverlegt“, sagt Dierk Gelhausen spontan, als sich die Gruppe zur letzten Besprechung vor dem Aufbau-Startschuss trifft.

Da dominieren die klassischen Themen: Sicherheit, neue Teilnehmer, das Bühnenprogramm und natürlich der große Floh- und Kinderflohmarkt, wo sich schätzungsweise 350 Händler tummeln dürften. Im 3. Jahr, betont Organisator Arno Seltmann, seien Neuwarenhändler tabu: „Das wird ein echt schöner Markt, glaube ich.“

Kurzentschlossene können sich sonntags am Flohmarkt-Orga-Wagen noch ab 8 Uhr nach einem freien Standplatz fragen. Der Wagen steht zwischen 6 und 9.30 Uhr vor der Fleischerei Niedergesäß (Sternplatz).

„Wir legen ganz, ganz großen Wert auf Sicherheit“, bekräftigt Dierk Gelhausen unter dem Eindruck der Pfannenexplosion in Freudenberg. „Wenn Elektrogeräte technisch nicht in Ordnung sind, schneiden wir die Schnur durch“, sagt er und appelliert an die Vereine, nicht nur ihre Geräte vorab auf Herz und Nieren zu testen, sondern auch nicht mehr davon anzuschließen als abgesprochen.

Auch Glasflaschen und Rucksäcke sind nicht gern gesehen; die Einhaltung des Jugendschutzes wird kontrolliert. Die letzte Unsicherheit ist, wie immer, ob die Vereine auch die angegebenen Maße für Zelt und Ausrüstung einhalten. Das gerät im Eifer des Gefechts schon mal in Vergessenheit, weiß Katja Schlorff (LSM) jetzt auch: „Mich haben sogar welche angerufen und gefragt, wie groß ihr Stand überhaupt sei.“

Gefreut hat sie sich, dass unter den fast 70 Vereinen auch neue sind: die Lüdenscheid Lightnings (American Football), zum Beispiel, die Pfadfinder, die griechische Diakonie oder auch das Lichtrouten-Kollektiv.

Die Bandpause auf der Hauptbühne, die Radio MK abends mit der Fabulous Music Factory Las Vegas bespielt, füllen Clowns & Company mit einer LED-Show.

Dass man bei aller Routine Gefahr läuft, „ein bisschen betriebsblind“ zu werden, räumt Dierk Gelhausen ein, der das Stadtfest zuletzt organisiert hat. „Es reicht nicht, es The Fest zu nennen“, sagt er in Anspielung auf ein Willi & und Söhne-Schlagwort und kontert mit „Evolution statt Revolution“.

Daher sammelt die LSM nicht nur Bilder von Aufbau, Ablauf und Abbau (ks@luedenscheider-stadtmarketing.de), sondern auch Verbesserungswünsche und Anregungen. Finanzierungsprobleme, Nachwuchsmangel, Rückgriff auf Profis an den Ständen – das treibt Veranstalter und Vereine um. Aber auch der Wunsch nach mehr Licht oder einer zentralen Standübersicht für Besucher wird laut.

Die Liste hat Katja Schlorff selbst schon ergänzt: „Wir wollen Poller.“ Allein den Flohmarkt an fast 20 Stellen mit Mensch und Sperrfahrzeug absichern zu müssen, sei kaum zu leisten.