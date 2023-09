„Fest der Vereine“: Alles Wichtige zum Lüdenscheider Stadtfest 2023

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Wie in jedem Jahr werden auch diesmal die Vereine einen Großteil des Bühnenprogramms bestreiten. © popovici

Am Wochenende steht das 45. Stadtfest in Lüdenscheid an. Rund 70 Vereine und Institutionen sind dam Samstag und Sonntag mit Ständen und auf Bühnen mit Programm vertreten.

Lüdenscheid – Auch bei der 45. Auflage des Stadtfests setzen die Organisatoren der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) auf das bewährte Erfolgsrezept aus Musik, Flohmarkt und nicht zuletzt die große Vielfalt, für die die zahlreichen mitwirkenden Vereine und wohltätigen Organisationen sorgen.

„Fest der Vereine“: Alles Wichtige zum Lüdenscheider Stadtfest 2023

„Es ist das Fest der Vereine, und das wird es auch bleiben, an einigen Stellschrauben haben wir aber dennoch links und rechts ein wenig nachsteuern können“, sagt Philip Nieland, Chef der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH. Und so wird es bei der 45. Auflage auch einige Veränderungen geben. Zwei davon greifen schon, bevor Bürgermeister Sebastian Wagemeyer am Samstag um 16.15 Uhr das Stadtfest eröffnet.

So ist die in den Vorjahren von Karl Heinz Blasweiler moderierte Veranstaltung „Warten aufs Stadtfest“ im Kulturhaus unlängst komplett gestrichen worden (wir berichteten). „Das ist schade, denn eigentlich war das immer ein schönes Ritual. Aber die Vereine, die sich für diese Veranstaltung empfohlen hatten, sind auch auf einer der Stadtfestbühnen zu sehen“, sagt Katja Schlorff von der LSM. Ebenfalls weggefallen ist der sonst am Stadtfestwochenende auf den Freitag vorgezogene Wochenmarkttag auf dem Rathausplatz.

„In den vergangenen Jahren war seitens der Markthändler geringeres Interesse daran gezeigt worden. Viele der Händler haben den Freitag durch ihre Teilnahme an anderen Märkten geblockt, sodass das nun nicht zu sehr ins Gewicht fallen sollte“, sagt Schlorff. Andererseits käme genau das nun auch dem Aufbau des Stadtfestes zugute, wie sie erklärt. „Bereits am Freitag um 8 Uhr wird damit begonnen werden, die Infrastruktur des Stadtfests zu schaffen, dann startet der Aufbau der Stände und Bühnen“, sagt Katja Schlorff. Und aufzubauen gibt es in diesem Jahr wahrlich eine ganze Menge.

Stadtfest Lüdenscheid 2023: Wann es was zu sehen gibt

Insgesamt 42 Vereine haben einen Imbiss-, Cocktail-, Wein- oder Infostand angemeldet. Auch werden eine Hüpfburg (am Sonntag), ein Süßigkeitenstand und ein Kinderkarussell dabei sein. Neu bei jenen, die für Angebot und Programm beim Fest sorgen werden, sind in diesem Jahr die Volkshochschule Lüdenscheid, die Verbraucherzentrale, die Energieberatung, Haus Wiedenhof und die FCJG Stadtmission, die Klasse 6.3 der Adolf-Reichwein-Gesamtschule sowie der Marokkanische Integrations- und Kulturverein. Insgesamt 28 Vereine beteiligen sich an dem Programm, das den Stadtfest-Besuchern auf den Bühnen am Rathaus- und dem Sternplatz geboten wird. Den Schwerpunkt bilden Show- und Tanzeinlagen, die um Vorführungen aus Sportarten wie Fußball, Basketball und Taekwondo ergänzt werden.

Das komplette Programm des Festwochenendes Rathausplatz-Bühne am Samstag 16.00 Uhr: Versetaler Jagdhornbläser/Hegering Lüdenscheid

16.15 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer

16.45 Uhr: Ipirotikos Syllogos Lüdenscheid - Folkloretänze

17.15 Uhr: TSC Blau Weiß Lüdenscheid - Tanzshow & Hip Hop

17.45 Uhr: TuRa Frisch auf Eggenscheid - Groove and Dance Kids

18.15 Uhr: Tanzstudio „Kolibri-Dance“ - Tango-Fusion

18.30 Uhr: TSG Lüdenscheid - HipHop, Jazzkids, Contemporary, Tanzmäuse

18.45 Uhr: Jazztanz, Lateintanz, Kinder & Teens, Showdance Erwachsene

20.30 Uhr: Konzert von „Strum Out“

Sternplatz-Bühne am Samstag 16.45 Uhr: Band 96

18.30 Uhr: Knallblech

20 Uhr: Vincent Sonore und Shorty

Rathausplatz-Bühne am Sonntag 10.15 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

11.45 Uhr: Tinsberger Schulchor

12.15 Uhr: SV Hellas Lüdenscheid

13.00 Uhr: Portugiesischer Kulturverein

13.30 Uhr: Tanzstudio „Kolibri-Dance“

13.45 Uhr: Kükentanz 14.00 Uhr: Tarantella, Sirtaki, Fächertanz

14.15 Uhr: BSV-Fahnenschwenkerabteilung

15.00 Uhr: TKD Lüdenscheid

15.30 Uhr: Baskets Lüdenscheid

16.00 Uhr: Orientalischer Tanz Maroua

16.30 Uhr: Griechischer Tanzverein

Sternplatz-Bühne am Sonntag 12.00 Uhr: HSG Lüdenscheid

12.30 Uhr: Förderverein Kita Johannes Falk

13.00 Uhr: LTV 61 - Breakdance

13.45 Uhr: Verein der Griechen aus Pontos

14.30 Uhr: Alevitische Gemeinde

15.00 Uhr: Budo Club MK

15.30 Uhr: Die Nussknacker - Volkstanz

16.00 Uhr: SC Lüdenscheid - Jugendfußball

16.15 Uhr: Theaterstück zum Thema „Respekt und Trainingseinheit“

Laut Katja Schlorff werden erstmals seit 2019 wieder die Auszeichnungen für die schönsten Kleingartenanlagen vergeben. Die Prämierung erfolgt im Jürgen-Dietrich-Forum des Rathauses am Sonntag um 14 Uhr. Was leider nicht mehr stattfinden wird, sind die Auftritte und Ehrungen der Lüdenscheider Chöre im Jürgen-Dietrich-Forum. „Bedingt durch die gegebenen Vereinsstrukturen war es nicht möglich, das in diesem Jahr zu organisieren“, sagt Schlorff.

Weitaus präsenter mit einem Angebot, das vor allem ein jüngeres Publikum ansprechen soll, wird in diesem Jahr der Verein Willi & Söhne sein, wie LSM-Chef Philip Nieland verspricht. „Thematisch wird es in diesem Jahr bei den Willis um den Zirkus gehen. Es wird neben den DJ Sets von Vincent Sonore und Shorty noch verschiedene Acts und Vorführungen geben. Dafür wird sogar ein eigenes Zirkuszelt aufgebaut werden“, sagt Nieland.

Das 45. Lüdenscheider Stadtfest: Das sind die Programmpunkte

Für Musik sorgen auch Bands. Die Lüdenscheider Rockformation „Band 96“ legt auf der Sternplatz-Bühne am Samstag um 16.45 Uhr mit ihrem einstündigen Set los. Weiter geht´s ab 18.30 Uhr mit der ebenso ungewöhnlichen wie vielköpfigen Formation „Knallblech“, die bekannte Party-Hits covert – mit Blechblasinstrumenten, DJ-Beats und Choreografien. Beim Bautz Festival begeisterte die Gruppe die Besucher als Walking Act.

Auf dem Rathausplatz dagegen arbeitet sich die Band „Strum Out“ von 20.30 Uhr bis Mitternacht durch unzählige Hits und mehrere Dekaden der Rock- und Popmusik. Außerdem scheuen die selbsternannten Partyrocker um Frontfrau Patrizia Camassa und Frontmann Tim Gijbels nicht davor zurück, auch Schlager-Songs mit verzerrten Gitarren zu spielen – und so entsteht ein wilder Mix, der von AC/DCs Hardrock-Stampfern über Robbie Williams Balladen bis hin zu Joshs Schlager-Ohrwurm „Cordula Grün“ reicht. Übrigens hat sich „Strum Out“ für den Auftritt beim Stadtfest prominente Unterstützung gesichert: Der Lüdenscheider Erkan Besirlioglu greift als Gastmusiker zur Gitarre.

Ein unverzichtbarer Bestandteil des Fests am Sonntag: der Flohmarkt in der Altstadt und auf der Wilhelmstraße. Offiziell beginnt der Verkauf zwar erst um 11 Uhr. Aber: Die Stände werden bereits ab 6 Uhr aufgebaut – und erfahrungsgemäß sind dann auch schon die ersten Schnäppchenjäger unterwegs.