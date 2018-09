Im 750. Jubiläumsjahr der Bergstadt

+ © Nougrigat Das Jubiläumsfeuerwerk beim 42. Stadtfest begeisterte die Besucher. © Nougrigat

Lüdenscheid - Entspannt, fröhlich, bei bestem Feier-Wetter und ohne nennenswerte Einsätze für Polizei, Feuerwehr und Sanitäter: Das 42. Stadtfest im 750. Jubiläumsjahr ging am Wochenende über die Bühne. Das 43. wird zumindest organisatorisch unter etwas anderen Vorzeichen stehen. Bleiben werden die Freude am Miteinander und am gemeinsamen Feiern.