Lüdenscheider Stadtfest erstmals in neuer Regie

Lüdenscheid – Viele Jahre lang hat der Geschichts- und Heimatverein das Lüdenscheider Stadtfest veranstaltet und gemeinsam mit der Stadt Lüdenscheid organisiert. 2019 nicht mehr.

In diesem Jahr übernimmt zum ersten Mal die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) diese Aufgabe.

„Das Stadtfest bleibt ein Fest von Lüdenscheidern für Lüdenscheider“, schreibt die LSM. In diesem Jahr ist der Termin am 14. und 15. September auf dem Stern- und Rathausplatz.

Ändern werde sich für die Standbetreiber in diesem Jahr kaum etwas. Denn das Stadtmarketing wolle in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung zunächst Erfahrungen in der Organisation der Veranstaltung sammeln.

Die LSM werde die Vereine in Kürze anschreiben und das Anmeldeverfahren durchführen. Ansprechpartnerin ist Katja Schlorff unter der Rufnummer 02351/9746923 oder der E-Mail an ks@luedenscheider-stadtmarketing.de.