Stadtfest: Einsatz der Polizei völlig überzogen?

LÜDENSCHEID - Mit einem massiven Polizeieinsatz endete auf dem Stadtfest 2016 ein schwelender Konflikt zwischen einem Bierverkäufer an einem der Vereinsstände und mehreren Polizeibeamten.

Sie nahmen den 44-Jährigen derart in die Zange, dass dieser im Klinikum behandelt werden musste und eine Woche krankgeschrieben blieb.

Anschließend erstattete er Anzeige gegen die beteiligten Beamten wegen Körperverletzung. Vor Gericht stand gestern aber nur er selber: Die Staatsanwaltschaft warf ihm Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Auffälligerweise fehlte der Vorwurf einer Körperverletzung. Warum stand der 44-Jährige aber vor Gericht? Er selbst fand als möglichen Grund „nur“ seinen Stinkefinger, dessen Streckung er zugab.



Ein rundes Dutzend Zeugen, die geladen worden waren, wurden nicht befragt – je zur Hälfte Polizeibeamte sowie Familienmitglieder und Freunde des Angeklagten. Sie zeigten sich empört, dass das Geschehene derart einseitig aufgearbeitet wurde. Den Einsatz mit drei Polizisten auf einem am Boden liegenden Beschuldigten empfanden sie als völlig überzogen. Ohne öffentliche Verhandlung konnte der Verdacht gegen die Beamten weder bestätigt, noch ausgeräumt werden. Offenbar hatten die Polizisten den Beschuldigten zuvor nach seinem Ausweis gefragt. Nachdem sie erneut am Bierstand des 44-Jährigen aufgetaucht waren, kam es zu der Stinkefinger-Szene. Aus dem Umkreis des Angeklagten wurde die Vermutung laut, dass die Beamten den Beschuldigten in einer konfliktträchtigen Situation mit einem Rowdy verwechselt hatten. Angeblich war am Nachbarstand sogar ein Messer im Spiel gewesen.

Strafrechtlich wurde das Ganze in einem Gespräch unter Juristen einer Lösung entgegengeführt: Der Angeklagte bekam das Angebot einer Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage – vorausgesetzt, er ziehe seine Anzeige gegen die Beamten zurück. Für ihn stellte sich damit die Alternative: Durchverhandeln mit einer wahrscheinlichen Verurteilung wegen der Stinkefinger-Beleidigung oder Rücknahme der Strafanzeigen gegen die Beamten bei gleichzeitiger Zahlung einer Geldbuße. Es war im Sinne einer transparenten Rechtspflege unglücklich, dass Anwalt Dr. Gennaro Festa seinem Mandanten raten musste, diesem „Deal“ zuzustimmen. Die vereinbarten 400 Euro sollen an den Verein „Glücksbringer“ fließen.

Rubriklistenbild: © dpa