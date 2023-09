Stadtfest in Lüdenscheid: Die Bilanz der Polizei

Von: Stefan Herholz

Teilen

Lüdenscheid - Die Polizei blickt auf ein ruhiges Stadtfest in Lüdenscheid zurück. Trotz des hohen Besucheraufkommens zeigte die hohe polizeiliche Präsenz auf der Veranstaltungsfläche besonders am Samstagabend offenbar Wirkung. Ein bisschen was, gab es dennoch zu tun. Die Bilanz:

Die Einsatzkräfte erteilten gut ein Dutzend Platzverweise an aggressiv auftretende oder stark alkoholisierte Personen. Zwei mussten laut Polizeibericht wegen Nichtbefolgen in Gewahrsam genommen werden und schliefen anschließend ihren Rausch in einer Zelle aus.

Ein unbekannter Täter fasste einer Stadtfest-Besucherin gegen 22.20 Uhr auf dem Sternplatz in den Schritt. Ein Tatverdächtiger konnte nicht ermittelt werden.

Lüdenscheider Stadtfest 2023 - Teil eins Fotostrecke ansehen

Unbekannte Diebe entwendeten einem Stadtfest-Besucher in der Zeit zwischen 22 und 1 Uhr auf dem Rathausplatz das Smartphone.

Lüdenscheider Stadtfest 2023 - Teil zwei Fotostrecke ansehen

Beim Versuch die Personalien eines Randalierers festzustellen, leistete dieser Widerstand und musste ebenfalls in Gewahrsam genommen werden. Auf beziehungsweise im direkten Umfeld der Veranstaltungsfläche nahmen die Beamten zwei weitere Strafanzeigen wegen leichterer Körperverletzungsdelikte zu Protokoll.

Einen nächtlichen Rundgang durch die Stadt zwischen Stadtfestende am Samstag und Trödelmarkt am Sonntag wo aufgeräumt, weiter getanzt, abgebaut und aufgebaut wird, lesen Sie hier.