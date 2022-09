Stadtfest-Flohmarkt zurück in der Lüdenscheider Innenstadt

Von: Susanne Kornau

Die Pflaster-Baustelle in der Oberstadt wird fürs Stadtfestwochenende trödelfest gemacht. © Cedric Nougrigat

Natürlich wird das Wetter gut. Wenn eines sicher ist, dann das: „Ab 11 Uhr scheint die Sonne!“ ist der Standardspruch von Flohmarkt-Organisator Arno Seltmann.

Lüdenscheid - Auch er freut sich, dass der Trödel am Stadtfest-Sonntag zurück ist in der Innenstadt. Natürlich sei es im Corona-Ausweichquartier am Bahnhof etwas einfacher für den Veranstalter gewesen, den Überblick zu behalten. „Aber vom Flair her ist es in der Innenstadt schöner. Das Drumherum gehört einfach dazu.“ Das höre er auch von den Trödlern.

Deshalb ist es gut, wieder am angestammten Ort zu sein, auch wenn der sich zwischenzeitlich ziemlich verändert hat. Denn gerade in der Oberstadt müssen sich Trödler und Schnäppchenjäger etwas umstellen. Durch die Pflasterarbeiten vor der Erlöserkirche ist ein klassischer Engpass noch etwas enger. Zwar werde die Baustelle komplett zurückgebaut, hat man Seltmann versprochen, aber es liege eben noch nicht überall Pflaster. Stattdessen werde auf der noch ungepflasterten Seite geschottert: „Da kann man dann hergehen und auch Stände aufbauen. Es gibt keine Einschränkungen.“ Nur direkt vor der VHS verändert sich die Wegeführung. Denn hier stünden nun Rollstuhlrampen, weshalb der Rettungsweg nach rechts gewandert sei. Stände müssen ausweichen. Kleine Anpassungen hier und da, aber keine Veränderungen der Laufwege.



Altstadt: Kinderflohmarkt nur auf Decken

Nicht neu, aber alljährlich wichtig: Auf dem Engelbert-Platz und in den Altstadtgassen dürfen nur Decken für den Kinderflohmarkt ausgebreitet werden, keinesfalls feste Stände.



Arno Seltmann weist darauf hin, dass auch Kurzentschlossene sich noch „für die letzten 100 Meter“ anmelden können. Bis Freitag sind Online-Anmeldungen über www.Stadtfest-Flohmarkt.de möglich. Trödler zahlen zehn Euro pro laufendem Standmeter sowie zehn Euro Müllkaution (gibt es zurück, wenn der Platz sauber hinterlassen wird) und drei Euro Reinigungsgebühr (gibt’s nicht zurück). Aufbau ab 6 Uhr, Abbau ist ab 18 Uhr.