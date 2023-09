Stadtfest 2023 in Lüdenscheid: Friedlich, sommerlich, fröhlich, laut

Von: Olaf Moos

Stadtfest 2023: Besonders vor den Bühnen auf Rathaus- und Sternplatz war es zeitweise sehr „drubbelig“, doch zwischen den Buden und sogar an den Bierständen fanden die Besucher ausreichend Platz zum Flanieren und feuchtfröhlich-entspannte Cliquen-Treffen. © Olaf Moos

Das Stadtfest 2023 ging am Sonntagvormittag so weiter, wie es in der Nacht aufgehört hatte: friedlich, sommerlich, fröhlich und laut – also „wirklich durchweg positiv“, wie der Geschäftsführer des Lüdenscheider Stadtmarketings (LSM), Phillip Nieland, in einem ersten Fazit am Sonntagnachmittag erfreut feststellte. „Ich bin sehr zufrieden. Unser Konzept ist voll aufgegangen.“

Lüdenscheid - Vorrangiges Ziel der Organisatoren war es laut Nieland, dass sich die Stadtfestbesucher „sicher und wohl fühlen“. Dafür sei „viel mehr Sicherheitsdienst“ in der Innenstadt unterwegs gewesen. Aufpasser der Security-Firma „Galicia“, Außendienstler des Ordnungsamtes, Polizisten in Zivil und Uniform, „Sanis“ des DRK, Feuerwehrleute und Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerks (THW) – sie alle streiften unentwegt übers Festgelände, waren ansprechbar und zeigten Präsenz.

Von einer „Superstimmung“ bei einer „tollen Party“ spricht Alex Schwarzat vom Roten Kreuz, bei dem im Jürgen-Dietrich-Forum des Rathauses die Fäden zusammenliefen. Dann und wann meldeten seine Leute eine „hilflose Person“, wirklich eingreifen mussten sie jedoch nur ein einziges Mal, um einen völlig betrunkenen Mann abzutransportieren. Allein das DRK war mit 22 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort, drei sogenannte Fußtrupps schlängelten sich bis in die Nacht durch die Stadtfest-Meute.



Auch im Vergleich mit den Erfahrungen der Vorjahre, als immer wieder Schlägereien ausbrachen und Störer im Polizeigewahrsam landeten, war das Stadtfest ‘23 ungewöhnlich ruhig. Die Leitstelle der Kreispolizeibehörde meldete „keine Vorkommnisse“, ebenso die Kreisleitstelle der Feuerwehr: „Keine Einsätze.“



Zwar war es vor allem am späten Abend besonders vor den Bühnen auf Rathaus- und Sternplatz wieder eng wie eh und je. Doch in den Gassen zwischen den Ständen und selbst an den Bierbuden gab es ausreichend Platz für Flaneure und feuchtfröhlich-entspannte Cliquen-Treffen.



Das deckt sich mit der Einschätzung vieler Vereinsvertreter. Matthias Hübner von den Wasserfreunden Lüdenscheid etwa sagte: „Es war vielleicht ein kleines bisschen weniger los als sonst, aber das war auch ganz angenehm.“ Sowohl für die zahlreichen Helfer als auch für die Besucher.