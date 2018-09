Verzögerung um rund vier Wochen

Die Kanalsanierung in der Reckenstraße zwischen Bergstraße und Breslauer Straße dauert nach Angaben des Stadtentwässerungsbetriebs Lüdenscheid (SEL) rund vier Wochen länger.

Das teilte Sascha Kicinski vom zuständigen Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid (SEL) mit. Geplant war zunächst, Ende September fertig zu sein.

„Es haben sich aber noch einige andere Versorgungsträger an die Maßnahme gehängt. Außerdem verläuft der alte Kanal nicht gerade, sondern schlangenförmig. Das wollen wir jetzt korrigieren, stoßen dabei an den Seiten aber auch auf Fels, was die Arbeiten erschwert“, erklärte Kicinski gegenüber den LN.

Wie berichtet, werden auf dem rund 170 Meter langen Abschnitt, der komplett gesperrt ist, unter anderem der Kanal saniert, aber auch neue Leitungen des Energieversorgers Enervie verlegt.