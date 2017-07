Die Verlängerung des Buch-Covers

Lüdenscheid - Mit einem spannenden Buch zu verschmelzen, gehört bei echten Leseratten zum Alltag. Optisch mit dem Cover eines Buches zu einer Einheit zu werden, ist eine kreative Herausforderung. In der neu gestalteten Jugendbücherei gibt das Team am Freitag sowie am Dienstag, 15. August, Tipps mit an die Hand, wie das perfekte „Corpus Libri“ aussehen kann.

Die Erfindung dieses kreativen Buchcovers wird der Verkäuferin Emily Pullen angedichtet, die angeblich aus Langeweile bei der Spätschicht in einem Buchladen in Los Angeles sich selbst so geschickt um einen Buchdeckel herum arrangierte, dass sie quasi zur Verlängerung des Titelbildes wurde. Corpus Libris war geboren und animiert seitdem rund um den Globus Fans dazu, sich selbst samt Buch in Szene zu setzen.

Oder besser setzen zu lassen, denn zwei bis drei Helfer sind für ein perfektes Corpus Libris durchaus notwendig. Exklusiv für die Mitglieder des Sommerleseclubs veranstaltet das Team der Bücherei nun eine „Corpus-Libris-Challenge“, an deren Ende die Eintrittskarten für die diesjährige Abschlussveranstaltung stehen können. „Nimm ein Buch aus der Stadtbücherei, setze es in Szene und mache ein Foto davon“, lautet der Aufruf der Bücherei. Einer ist dabei das „Model“, einer hält das Buch und einer fotografiert.

An den beiden Terminen können sich kreative Jugendliche in der Stadtbücherei mit anderen SLC-Mitgliedern treffen und das Equipment der Stadtbücherei nutzen. Möglich ist aber auch ein anderer Weg: Die Bilder dürfen an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: slcfotos@luedenscheid.de (Name und Stadtbücherei-Ausweisnummer nicht vergessen).

Die besten zehn Fotos gewinnen eine Eintrittskarte zur Langen Comic-Nacht am 15. September und werden in der Stadtbücherei ausgestellt. Treffpunkt ist jeweils um 16 in der Jugendbücherei im ersten Obergeschoss. Seit einer Woche laufen die beiden Leseclubs – der Sommerleseclub für Jugendliche ab der weiterführenden Schule sowie der Leseclub junior für Grundschüler. Anmeldungen sind nach wie vor erwünscht, kostenlos und einfach.

Die Leseratten bekommen bei der Anmeldung ein Leselogbuch und dürfen sich eigens für sie zusammengestellte Literatur aussuchen. Mindestens drei Bücher müssen in den Ferien gelesen und deren Inhalt kurz in der Stadtbücherei referiert werden, danach ist die entsprechende Urkunde sicher.

Die Leseclubkinder erwartet in den Ferien jede Menge Programm wie Batiken, gemeinsames Spiel oder auch Filmvorführungen, Stoffdrucken oder auch ein Manga-Workshop. Für die Grundschüler wurde der Zauberkünstler Felix Wohlfahrt zum Abschlussfest eingeladen (7. September). Die älteren Leseratten erwartet eine „Lange Comic-Nacht“ mit dem Berliner Comic-Zeichner Paul Paetzel am 15. September (Freitag) und mit einer begrenzten Teilnehmerzahl.