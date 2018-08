Stadtbekannter Reidemeister-Wirt Klaus Stange ist gestorben

Lüdenscheid - Nun also doch! Dieser „Scheiß-Krebs“, wie er seine Krankheit nannte – der hat den stadtbekannten Reidemeister-Wirt Klaus Stange nun doch besiegt.

Kein Daumendrücken hat das Sterben des stadtbekannten Gastwirtes abwenden können, kein Gebet, kein mutmachendes Wort, kein Gruß im Internet oder persönlich an der Theke, kein „Don’t pray! Drink!“. Der Unverwüstliche, dieser Bär von einem Mann, der gleichzeitig so sensibel und verletzlich war, so zugewandt und freundlich – er musste den langen Kampf um sein Leben schließlich aufgeben. Klaus Stange wurde nur 59 Jahre alt.

Mit ihm verliert Lüdenscheid nicht nur einen Kneipier der alten Schule. Mit ihm verlässt ein Original die Szene, einer, der einfach nur „sein Ding“ machte und es geradlinig und mit einer oft bemerkenswerten Dickschädeligkeit durchzog – sei es, als es um das allgemeine Rauchverbot in der Gastronomie ging. Oder als er seinen legendären Mittagstisch erfand. Oder sich dem „Scheiß-Krebs“ am Zapfhahn oder am Herd grinsend entgegenstellte.

Aufgeben sei nicht drin, sagte er

Klaus Stange war in jeder Lebenslage ein Freund des offenen Wortes. So ging er auch mit seinem Schicksal um, das ihm vor einem Jahr die schlimme Diagnose brachte. Er teilte per Facebook mit, dass ihn „eine Krankheit voll erwischt hat“. Er pflegte sein Kämpferimage, sein Ansehen als harter Brocken, den nichts so schnell umhaut. Aufgeben sei nicht drin, sagte er. „Die treten mir sonst alle in den Arsch hier.“

Mit „alle“ meinte er besonders seine engsten Vertrauten, seine langjährige Lebensgefährtin Silke mit ihren Kindern Nicole und Matthias, zu denen Klaus Stange wie ein Vater war.

Ungezählte Freunde und Bekannte bleiben trauernd zurück

Genau so ehrlich und unumwunden gestand er sich, seinen Weggefährten und Gästen schließlich ein, dass er den Reidemeister schließen muss und den großen Kampf verlieren wird. „Die Krankheit zwingt mich leider dazu, diese Geschichte meines Lebens nicht so zu beenden, wie ich es mir erhofft habe.“

Ungezählte Freunde und Bekannte reagierten traurig, konnten es offenbar nicht fassen. Einer schrieb: „Alles wird gut!“ Er hat sich geirrt.