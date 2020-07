Fürs Bautz: Nattenberg-Stadion wird umgebaut - Bodenproben auf den Stehrängen

Einen entsprechenden Dringlichkeitsbeschluss hatte Bürgermeister Dieter Dzewas den Mitgliedern des Ältestenrats in nicht-öffentlicher Sitzung vorgelegt. Die ursprüngliche Idee, die Bauarbeiten durch die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) ausschreiben zu lassen, erwies sich wegen vergaberechtlicher Probleme als nicht durchführbar.

Daher musste nun die Stadt als Bauherrin einspringen, wie Stadtsprecher Sven Prillwitz gestern auf Anfrage erklärte. In der Folge rechnet die Stadt mit deutlich höheren Kosten – weil das Verfahren für die Bieter aufwendiger ist, sie höhere Forderungen aufrufen und die Stadt anders als die LSM nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Wie hoch die außerplanmäßigen Ausgaben tatsächlich sind, entscheidet sich erst nach dem Vergabeverfahren. Geplant ist, einen Teil der Stehplatz-Ränge auf der Gegengeraden auf einer Länge von 20 Metern zu beseitigen. Das Marathontor wird zurückgebaut. Mit der breiteren befestigten Zufahrt könnten – so die Stadt – die für Großveranstaltungen erforderlichen Auflagen für den Brandschutz und die Zuwegungen für Feuerwehr und Rettungsdienst erfüllt werden.

+ Wenn keine Altlasten gefunden werden, sollen die Arbeiten im September ausgeschrieben werden. © Luftbild-Blossey.de

Für Auf- und Abbau wäre das Befahren des Stadions mit schwerem Gerät möglich. Ob die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen, hängt maßgeblich von den Ergebnissen der Bodenproben ab, die in den nächsten Wochen auf der Gegengeraden genommen werden. Damit will die Stadt ausschließen, dass seinerzeit in dem aufgeschütteten Wall schadstoffhaltiger Abraum verbaut wurde.