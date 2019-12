Stadt verschickt neue Gebührenmarken für Müll - was Bürger jetzt tun müssen

Ab 1. März an Mülltonnen anzubringen

Lüdenscheid - In der zweiten Januarhälfte wird die Stadt Lüdenscheid die Bescheide für die Grundbesitzabgabe an sämtliche Grundstückseigentümer versenden. Diesen Schreiben werden außerdem neue Abfallgebührenmarken beiliegen, die bis spätestens 1. März an Mülltonnen angebracht werden müssen. Das teilt die Stadt mit.