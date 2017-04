Stadt Lüdenscheid sucht Jubiläums-Logo

Lüdenscheid - Große Jubiläen brauchen markante Symbole. In diesem Sinne jedenfalls sucht die Stadtverwaltung nach einem Logo für den 750. Geburtstag Lüdenscheids im nächsten Jahr.

Angesprochen sind dabei Profis aus der heimischen Grafik-Branche. Bürgermeister Dieter Dzewas, Jubiläumskoordinator Wolfgang Löhn und Marit Schulte von der Pressestelle im Rathaus informierten am Freitag über die Details des Aufrufs.

Zur Erinnerung: Beim Stadtjubiläum 2018 sind von April bis Oktober etliche Feiern und Aktionen angepeilt. Das gesuchte Logo wird diese Veranstaltungen – und die Werbung dafür im Vorfeld – zieren. Das Emblem soll dabei „identifizierend wirken und Sympathie erwecken“. So die Vorgabe der Stadtverwaltung. Es kann ein Bild mit oder ohne Slogan sein. Wenn der Logo-Vorschlag einen Slogan trägt, „sollte der aber eine Brücke in die Zukunft schlagen“. So die Worte von Wolfgang Löhn. Ansonsten sind der Kreativität zunächst keine Grenzen gesetzt. Möglich in eine Gestaltung in Farbe wie in Schwarz-Weiß.

Laut Löhn gilt allerdings: Das Logo muss für den Print- und Online-Bereich verwendbar sein und grafisch und technisch professionellen Anforderungen genügen. Daher ergeht der Aufruf auch speziell an Bergstädter Werbeagenturen, Grafiker und Designer. Außerdem muss der Logo-Urheber alle Verwertungsrechte für das Markenzeichen kostenlos und uneingeschränkt der Stadt überlassen.

Ein Honorar stellt die Stadt den Teilnehmern der Aktion nicht in Aussicht. Allerdings ist für den Siegerentwurf ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro ausgelobt. Der Zweitplatzierte erhält 1000 Euro, der Dritte 500 Euro. „Es ist schon ein bisschen Lokalpatriotismus nötig“, urteilt Bürgermeister Dzewas angesichts der Zahlungsmodalitäten.

Die Lüdenscheider Bevölkerung bestimmt kurz vor den Sommerferien das Sieger-Logo – per Online-Voting über die Homepage der Stadt und über www.come-on.de.

Kreative Profis können Logo-Entwürfe bis zum 12. Juni einreichen. Zuvor ist aber eine Kontaktaufnahme mit der Pressestelle der Stadt unter den Lüdenscheider Rufnummern 17 16 59 und 17 16 16 oder unter den Mail-Adressen wolfgang.loehn@luedenscheid.de und marit.schulte@luedenscheid.de nötig.