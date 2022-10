Stadt streicht Straßen von Teuer-Liste: Anwohner erleichtert

Von: Thomas Machatzke

Seit dem 1. Juni gilt in Nordrhein-Westfalen ein neues Gesetz, das nun auch den Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt am 9. November beschäftigt. Vor allem ein spezieller Teil dieser neuen Gesetzgebung: Anlieger von älteren Straßen, für die noch keine Ersterschließungsbeiträge abgerechnet wurden, müssen nun nicht mehr damit rechnen, nachträglich von der Kommune zur Kasse gebeten zu werden. Jedenfalls nicht, wenn der Beginn der technischen Herstellung einer Straße mehr als 25 Jahre zurückliegt.

Lüdenscheid – Für die Grundstückseigentümer bedeutet dies, dass sie aufatmen können und keine bösen Überraschungen mehr fürchten müssen, wie es sie in der jüngeren Vergangenheit in Lüdenscheid durchaus gegeben hat. Zur Erinnerung: Die Grundstückseigentümer der Straße Zum Weißen Pferd waren Jahrzehnte nach dem Einzug aufgefordert worden, 90 Prozent der Kosten einer umfangreichen Ausbaumaßnahme zu bezahlen anstatt wie bei „normalen“ Straßenausbaubeiträgen maximal bis zu 30 Prozent. Mehrere Anlieger hatten gegen die Beitragsbescheide geklagt, diese Klagen nach einer Einigung mit der Stadt aber wieder zurückgezogen.

Derlei Rechtsstreitigkeiten wird es zumindest für die gestrichenen Straßen voraussichtlich nicht mehr gegen. Für die Eigentümer der Straße Am Weißen Pferd kommt das Gesetz derweil zu spät – für sie gilt der rechtliche Zustand zum Zeitpunkt ihrer Bescheide. Dass nun Eigentümer anderer Straßen besser wegkommen – es wird nachträglich für Verdruss sorgen, ist rechtlich aber wohl nicht anfechtbar.



Klarer Verlierer des neuen Gesetzes ist die Stadt Lüdenscheid – aus Sicht der Stadtverwaltung: „Durch die Neuregelung ... entstehen für die nicht mehr zulässige Erhebung von Erschließungsbeiträgen an bisher nicht nach Baugesetzbuch endgültig hergestellten Erschließungsanlagen künftig geschätzte Fehlbeträge im sechsstelligen Bereich“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Bau- und Verkehrsausschuss.



In Lüdenscheid gibt es mehr als 70 noch nicht abgerechnete Straßen. Darunter befinden sich auch Straßen, die mehr als 50 Jahre existieren, aus unterschiedlichsten Gründen aber noch nicht als ersterschlossen gelten. Von erheblicher Tragweite für die Stadt Lüdenscheid sei die neue Regelung hinsichtlich der Ausschlussfrist nach 25 Jahren ab Beginn der technischen Herstellung, heißt es in der Vorlage: „Für viele Erschließungsanlagen, die nach der bis zum 1. Juni 2022 geltenden Rechtslage noch nicht ... als erstmalig endgültig hergestellt galten, ist seitdem durch diese gesetzliche Neuregelung eine Erhebung von Erschließungsbeiträgen ausgeschlossen.... Der städtische Baubetrieb STL-BI hat nach Inkrafttreten der gesetzlichen Änderungen für die mehr als 70 noch nicht erstmalig endgültig hergestellten Straßen im Stadtgebiet Lüdenscheid die vorhandenen Unterlagen auf den Zeitpunkt des Beginns der erstmaligen technischen Herstellung überprüft. Nach anschließender rechtlicher Beurteilung und Auswertung der Daten ist festzustellen, dass für die Mehrzahl dieser Straßen aufgrund der Ausschlussfrist von 25 Jahren keine Erschließungsbeiträge nach BauGB mehr erhoben werden dürfen. Obwohl also bisher nicht alle erforderlichen Herstellungsmerkmale der geltenden Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Lüdenscheid erfüllt sind, gelten diese Straßen aufgrund der neuen Regelungen von jetzt an als erstmalig endgültig hergestellt. Die betreffenden Straßen und Straßenabschnitte werden in einer Liste A aufgeführtn und müssen nun formell seitens der Stadt Lüdenscheid durch Ratsbeschluss als ‘erstmalig endgültig hergestellt’ erklärt werden.“

Folglich sind für diese Straßen erhebliche Einnahmeausfälle zu erwarten. Aufgrund von Erfahrungswerten mit Altkosten bei früheren Erschließungsmaßnahmen sei langfristig von einem Einnahmeausfall für die Stadt Lüdenscheid im sechsstelligen Bereich auszugehen.



Die nicht von den Höchstfristen für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen betroffenen Restmaßnahmen sind in einer Liste B als verbleibende BauGB-Maßnahmen aufgeführt. Die Eigentümer dieser Straßen dürfen noch nicht aufatmen. Sie können auch weiterhin noch von der Stadt Lüdenscheid zur Kasse gebeten werden, wenn ihre Straße endgültig ersterschlossen wird.

Gemäß § 3 Absatz 6 Bau-AG NRW zum 01.06.2022 als erstmalig endgültig hergestellt geltende Erschließungsanlagen im Stadtgebiet Lüdenscheid:

Am Eisenberg (Vusmecke bis HNr. 12), Am Grünen Ufer, Am Köpfchen, Am Nattenberg, Am Ostenhagen, Am Röttgen, Am Stülberg, Am Wiesenhang, An der Bellmerei, An der Mehr (Herscheider Landstraße bis einschl. HNr. 19), Brahmsweg, Brenscheider Straße, Brügger Höh, Burgweg, Buschweg (ab Sonderfelder Weg - Ende), Dammstraße, Dreversiepen, Drever Weg, Eininghauser Weg, Eulenweg, Freiherr-vom-Stein-Straße (Philippstraße - Talstraße), Gersbeuler Straße (vom Kampstraße bis Haus-Nr. 22, Wendefläche), Ginsterweg, Heedfelder Straße (L561) (von Hohe Steinert bis Kreuzung Im Olpendahl), Heerwieser Weg, Hölderlinstraße, Hollmecker Weg, Hügelstraße (bis einschließlich HNr. 24), Husmecke (HNr. 2 - 12), Im Volksfeld, In der Dönne, Krähennocken, Mengelsiepen, Neuenhofer Straße, Nurrehang, Ohler Weg, Oststraße, Othlinghauser Straße (Schubertstraße bis Bplan Nr. 826 Grenze „Mühlenweg“), Pferdekamp, Platehofstraße (Gehwege OD Brüninghausen), Richthofenstraße, Römerweg (Im Wiesental bis Ausbauende vor Zufahrt nach Amphop), Ruth-Tannenzapf-Weg, Schiefe Ahelle, Schlachthausstraße (von HNr. 10 einschließlich bis Herscheider Landstraße), Schlade, Schlittenbacher Straße von Breslauer Straße bis Schützenstraße, Sonderfelder Weg (Innenbereich nach § 34 BauGB), Tweerweg (Innenbereich nach § 34 BauGB), Versestraße (Gehwege OD Brüninghausen), Viktoriastraße (Liebigstraße bis Ende Wendefläche), Vogelberg „Dorf“ (früherer „Dorfkern“ Vogelberg), Vusmecke, Wigginghauser Straße (bis einschließlich HNr.5), Wislader Weg, Zum Brauberg, Zum Schierey



Noch nicht nach BauGB erstmalig endgültig hergestellte Erschließungsanlagen im Stadtgebiet Lüdenscheid (Stand 01.06.2022):

Alfred-Heinze-Straße (Fuelbecker Straße bis Buschhauser Weg), Am Brügger Bahnhof, Am Kamp (B54 -> Bahnübergang -> B229), Am Stadtpark, Elsbeerenweg, Fuelbecker Straße (ab Kreisel bis Wohngebietsende in Richtung Talsperre), Golsberger Straße (Teilbereich innerhalb des Stadtgebietes Lüdenscheid), Hans-Matthies-Straße, Heedfelder Landstraße (Im Olpendahl - Stadtgrenze Schalksmühle (ggf. Gehwege)), Hulsberger Waldweg, Hulsberger Weg, Im Steckenhahn (Stichstraße ab In der Dönne), Im Wiesental (a) Freisenbergstraße / Heedfelder Landstraße bis Kreuzung Römerweg, b) Römerweg bis Altenaer Straße, Kaukenberger Weg (tlw. Gemeindestraße), Langenohler Weg (tlw. Gemeindestraße), Weidengrund, Wibschla (a) 4. BA: Kreuzungsbereich „Wibschla-Deponiegelände“ bis südl.Grenze Flurstück 1032 (Wibschla HNr.31) sowie b) 5. BA: Bräuckenstraße B229 bis Kreuzungsbereich „WibschlaDeponiegelände“ (innerhalb heutiges Flst. 504), Wilhelm-Kattwinkel-Str., Willy-Bürger-Straße, Zum Timberg, Zum Weißen Pferd



Änderungen dieser Liste aufgrund rechtlicher Anpassungen sind möglich. Rechtsansprüche können daraus nicht hergeleitet werden. Ein Anspruch auf Vollständigkeit der Straßenliste besteht nicht.