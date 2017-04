Stadt stellt Förderantrag: Mehr als 500.000 Euro für Spielplatz

Der öffentliche Spielplatz an der Friedrich-Wilhelm-Straße in Nachbarschaft der Kita (re.) soll über das Projekt „Soziale Integration im Quartier“ komplett neu gestaltet werden.

Lüdenscheid - Der Countdown läuft: Noch bis zum 2. Mai hat die Verwaltung Zeit, einen Förderantrag zu stellen, um den öffentlichen Spielplatz an der Friedrich-Wilhemstraße hinter dem Haus der Jugend neu zu gestalten. Mit einer Förderung von mehr als 500.000 Euro sei zu rechnen, erklärte Winfried Lütke-Dartmann vom Fachdienst Sozialplanung im Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt.

Der Spielplatz ist schon seit einigen Jahren gesperrt. „Das Projekt muss noch inhaltlich begründet werden. Mit dem städtischen Kinder- und Jugendtreff gleich in der Nachbarschaft und Flüchtlingsfamilien, die eingangs der Friedrich-Wilhelm-Straße in den Wohnungen der Lüdenscheider Wohnungsgesellschaft untergebracht sind, passt dies genau in die Voraussetzungen für die Städtebauförderung.“

Das Bundesbauministerium hat das Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier“ geschnürt, in dem in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 200 Millionen Euro zur Verfügung stehen. „Gutes Zusammenleben und Integration aller Bewohnerinnen und Bewohner findet in unseren Städten und Gemeinden in lebenswerten, stabilen Quartieren und Nachbarschaften statt. Das Quartier als Teil des Stadtgefüges ist der zentrale Ort, an dem die komplexe Querschnittsaufgabe Integration gelingen kann und muss“, schreibt das Ministerium.

Ziel des Investitionspakts sei die Erhaltung und der Ausbau der sozialen Infrastruktur zu Orten des sozialen Zusammenhalts und der Integration in den Städten. Dies könnten zum Beispiel Bildungseinrichtungen wie Schulen, Bibliotheken und Kindergärten oder auch Quartierstreffs sein.