Stadt will sich klimafreundlich positionieren

Lüdenscheid - Klimafreundliche Beschaffung ist zu einem wichtigen politischen Ziel geworden und Bestandteil des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Lüdenscheid.

Allerdings gestaltet sich die konkrete Einbindung von nachhaltigen Kriterien in die Praxis des öffentlichen Einkaufs manchmal schwierig. Möglichkeiten und Handlungsweisen aufzuzeigen war jetzt Ziel einer Schulung, die im Rathaus durchgeführt wurde, teilt die Pressestelle der Stadt mit.

Durch den Tag führte Michael Arenz von der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung des Bundes. „Der gesamte öffentliche Sektor kauft jedes Jahr Produkte und Dienstleistungen im Gegenwert von 350 Milliarden Euro ohne Baugewerbe ein und übt damit eine immense Marktmacht aus“, sagte der Referent. Eine Marktmacht, mit der Standards für mehr Nachhaltigkeit in Produkten gesetzt werden können und sollten. Die Stadt Lüdenscheid wolle ihre Vorbildfunktion nun ausbauen. Erste bereits umgesetzte „Meilensteine“ seien die Umstellung auf Ökostrom für alle städtischen Liegenschaften, die überwiegende Verwendung von Recyclingpapier in den Büros und auf den Toiletten und die Anschaffung von Büromöbeln mit dem „blauen Engel“, drei Pedelecs und ein Elektrofahrzeug, die selbstverständlich mit Ökostrom betankt werden.



Inspirationen gab der Workshop auch für ein grüneres Beschaffungswesen unter anderem in der IT und bei Büromöbeln. Hier gelte laut Michael Arenz, dass nicht immer das günstigste Produkt das Beste sei, sondern neben den Anschaffungskosten auch die Betriebskosten und Entsorgungskosten mit in die Waagschale zu werfen seien. Kostenlose Tools zur Berechnung der Lebenszykluskosten für private oder dienstliche Anschaffungen stünden auf der Webseite der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung zur Verfügung.



Weitere Hilfe zu allen Fragestellungen von Energiespar-Contracting bis hin zu Leasing-Verträgen beantworten die Experten unter der Rufnummer 02 28 /9 96 10 23 45 oder per E-Mail an nachhaltigkeit@bescha.bund.de. Außerdem lohne sich ein Klick auf die Seite www.nachhaltige-beschaffung.info. Diese webbasierte Informationsplattform biete neben produktspezifischen Leitfäden auch Textbausteine, die alle öffentlichen Auftraggeber als Vorlage für besonders klimafreundliche Leistungsbeschreibungen nutzen können.



Wer es gerne unkompliziert mag, empfiehlt der Referent aus dem Bundesamt alle Produkte und Dienstleistungen, die mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet sind. Diese seien umweltfreundlicher als vergleichbare, konventionelle Angebote.



Rubriklistenbild: © dpa