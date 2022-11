Stadt Lüdenscheid will Serviceangebote im Netz attraktiver machen

Von: Thomas Machatzke

Im Jahr 2016 ist das Serviceportal der Stadt Lüdenscheid online gegangen. © Herholz, Stefan

Lüdenscheid hat sich alle Mühe gegeben, doch mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes zum 1. Januar 2023 wird‘s nicht klappen. Allerdings klappt es wohl in keiner Kommune.

Lüdenscheid – Bis zum Ende des Jahres 2022 ist es nicht mehr lang – kein Zeitraum, der noch große Sprünge verspricht. Genau die wären indes nötig, wenn es noch etwas werden soll mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), fristgerecht. „Das OZG ist gescheitert, weil es viel zu eng gedacht worden ist“, fällte der 1. Beigeordnete der Stadt Lüdenscheid, Fabian Kesseler, am Mittwoch im Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung ein vernichtendes Urteil.



Der Bundestag hatte im August 2017 das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen beschlossen. Das Gesetz verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Alle Verwaltungsleistungen, die von einer Behörde erbracht werden, sofern rechtliche Gründe nicht dagegensprechen. 575 sogenannte „Leistungsbündel“, die in 14 Themenfelder und 35 Lebenslagen und 17 Unternehmenslagen eingeordnet sind.



Die Stadt Lüdenscheid hatte bereits vor dem Erlass des OZG durch Einführung von Basistechnologien wichtige Voraussetzungen für die Digitalisierung und Online-Abwicklung von Verwaltungsleistungen geschaffen. Im Jahr 2016 war das Serviceportal der Stadt Lüdenscheid online gegangen. Dieses Serviceportal war der grundlegende Baustein für die sichere Übermittlung digitaler Anträge an die Stadt Lüdenscheid und ist der zentrale Anlaufpunkt für Bürger und Unternehmen. Damit ist es das zentrale Tool zur Umsetzung des OZG für die Stadt Lüdenscheid.



Die Technik des Serviceportals erlaubt die Nutzung der vom Land NRW bereitgestellten Software zur Authentifizierung. Auch eine Lösung für Online-Bezahlungen gibt es schon lange. Im Serviceportal der Stadt stehen aktuell mehr als 80 Online-Services zur Verfügung. Die meisten davon (über 70) sind direkt online einreichbar.



Damit nicht genug: Es folgte das Dokumenten-Management-System „Enaio“ als Voraussetzung für die Ablage digitaler eingereichter Anträge. Die elektronische Aktenführung bildet das Fundament einer digital arbeitenden Verwaltung und ist Voraussetzung für durchgängig digitalisierte Verwaltungsprozesse. Die Stadt Lüdenscheid hatte bereits vor dem Erlass des OZG zusammen mit den jeweiligen Fachdiensten kontinuierlich die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen vorangebracht.



So ist viel getan worden, aber eben längst noch nicht genug. „Damit das OZG ein Erfolg wird und das angestrebte Ziel erreichen kann, das Zusammenwirken zwischen Bürgern, Unternehmen und den Verwaltungsbehörden zu verbessern, müssen von Bund und Ländern zukünftig einige Punkte stark optimiert oder gänzlich anders umgesetzt werden“, urteilt Kesseler in seinem Bericht, „der Anspruch der Stadt Lüdenscheid geht über das OZG hinaus und liegt darin, nicht nur ein Online-Formular bereitzustellen, sondern die Leistung im Endausbau vollumfänglich digital abzuwickeln, von der Antragstellung über die automatische Übernahme ins Fachverfahren, die Bearbeitung, Bezahlung sowie die elektronische Bereitstellung des Ergebnisses für die Bürger sowie Unternehmen. Als Fernziel sollten die Antragstellenden gar keine Unterlagen mehr bei der Stadt einreichen müssen, wenn diese per Schnittstellen zu anderen Behörden und Diensten (Arbeitsagentur, Krankenkassen, Finanzämter etc.) automatisiert geholt werden können. Hierin liegt auch einer der größten Kritikpunkte am OZG, nämlich, dass das Gesetz aus Sicht der Stadt Lüdenscheid nicht weit genug geht. Es ist nicht nur eine Serviceverbesserung für die Bürger sowie Unternehmen anzustreben, sondern ebenfalls eine Arbeitserleichterung und Beschleunigung für die Sachbearbeitung, also ein Mehrwert für die Verwaltung.“



Kesseler zeigt im Bericht viele Punkte aus der Praxis auf, in der das OZG zwar gut gemeint, aber eben (noch) nicht gut gemacht ist. Vom Wohngeld bis zum Bibliotheksausweis. „Die Akzeptanz der Nutzer für die umgesetzten OZG-Lösungen ist entscheidend für deren Erfolg. Die Zielgruppe wird Online-Lösungen nur dann annehmen, wenn sie nutzerfreundlich und auf diese zugeschnitten sind“, stellt der Beigeordnete fest. Ein Beispiel: Die Verwaltungssuchmaschine sei aus Sicht der Stadt zu kompliziert gedacht, gehe an den Gewohnheiten der Menschen vorbei und erscheint daher praxisfremd.



Kesselers Fazit im Bericht: „Die Vorgaben des OZG werden von keiner Kommune bis Ende 2022 erfüllt. Alle beteiligten Stellen sind sich darüber einig, dass das OZG in seiner ursprünglichen Form mit Blick auf den zeitlichen Horizont und die Zielsetzung gescheitert ist. Hinsichtlich seiner Zielsetzung geht das OZG nicht weit genug. Der gebotene Mehrwert für Bürger und Unternehmen ist zu gering und die verwaltungsinternen Abläufe werden zu wenig berücksichtigt… Die Stadt Lüdenscheid wird die Entwicklungen der OZG-Lösungen von Bund und Ländern verfolgen und ist grundsätzlich dafür gerüstet, diese zu übernehmen und im Serviceportal verfügbar zu machen. Bei der Umsetzung des OZG ist die Stadt Lüdenscheid allerdings überwiegend nicht in der Lage, mit innovativen Lösungen voranzugehen, da die Kommunen an die technischen Lösungen gebunden sind, die Bund und Länder vorgeben.“



Den Mitgliedern des Ausschusses sagte Kessler am Mittwoch noch: „Digitalisierung bedeutet mehr als nur ein einfaches Elektrifizieren: Schlechte Arbeitsprozesse bleiben schlecht, wenn sie einfach nur so transformiert werden. Man muss hierfür mehr Geld in die Hand nehmen, um ein besseres Angebot für den Bürger zu schaffen und um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.“



Die Botschaft des Beigeordneten: Auf den Weg gemacht hat sich die Stadt Lüdenscheid, energisch sogar. Doch bis zum Ziel ist es noch ein weiter, steiniger Weg.