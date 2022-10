Stadt Lüdenscheid will Schottergärten verbieten - rechtssicher

Von: Thomas Machatzke

Die neue Grünsatzung der Stadt soll ein Verbot von Schottergärten enthalten. © Annette Riedl /dpa

In Lüdenscheid soll schon bald eine Grünsatzung vorliegen, die unter anderem auch beinhaltet, dass es in der Stadt keine neuen Schottergärten mehr geben soll.

Lüdenscheid – Die neue Grünsatzung für die Stadt Lüdenscheid liegt praktisch vor und soll zeitnah veröffentlicht werden.

„Sie muss allerdings rechtssicher sein und wird derzeit geprüft“, stellte Marcus Müller, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klima, am Montag auf Nachfrage der Linken im Rat der Stadt Lüdenscheid vor.

Die neue Grünsatzung, die im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Lüdenscheid erarbeitet wurde, soll unter anderem Dinge wie Vorgaben zur Dach- und Fassadenbegrünung oder ein Verbot von Schottergärten beinhalten.

Im März 2021 war die Stadt Lüdenscheid mit der Nachhaltigkeitsstrategie in Schriftform an die Öffentlichkeit gegangen. Zur Grünsatzung zählt auch die Erstellung eines städtischen Grünflächen- und Bepflanzungskonzepts, in dessen Rahmen auch ein Grünflächenkataster zur Umsetzung zielführender Begrünungsmaßnahmen erstellt werden soll.

Die Inhalte der Grünsatzung sollen in der Bauleitplanung berücksichtigt werden.

Daneben hatte die Fraktion der Partei Die Linke auch nach dem Sachstand bei der Entwicklung eine Baumschutzsatzung gefragt. Hier machte Marcus Müller aber klar, dass die Grünsatzung erst einmal Vorrang habe. Erst danach werden eine Baumschutzsatzung für Lüdenscheid erarbeitet.