Stadt Lüdenscheid will gemeinnnützige GmbH gründen – für Bildung

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Das Prestigeprojekt Tumo +lernfab der Stadt steht nun ganz konkret vor der Umsetzung. Die Stadt will eine gemeinnützige GmbH gründen. © Jonas Wresch

Vor der Sommerpause wartet im Rat der Stadt Lüdenscheid am Montag (17 Uhr, Ratssaal) noch ein letzter kleiner Sitzungsmarathon, in dessen Rahmen wichtige Entscheidungen auf den Weg gebracht werden sollen. Gerade auch in Sachen Zukunft von Schule und Bildung warten wichtige Entscheidungen.

Lüdenscheid – Nach der ausführlichen Vorstellung aller Varianten im Schulausschuss und den Diskussionen in den Fraktionen soll am Montag die Entscheidung fallen, wie es mit dem alten Gebäude der Grundschule Lösenbach weitergeht. Zur Erinnerung: Seit Januar 2022 ist klar, dass es im Gebäude erhebliche Brandschutzmängel gibt, im Sommer 2022 zog die gesamte Grundschule zur Bismarcksäule in die Räume der alten Albert-Schweitzer-Schule um. Seitdem ist nun ein Jahr vergangen, das komplett für Prüfungen des Gebäudes gebraucht wurde.

„Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Schritte einzuleiten, um das Schulgebäude der Grundschule Lösenbach an der Schubertstraße entsprechend der in der Schulausschusssitzung vorgestellten und in der Begründung dieser Vorlage erläuterten Machbarkeitsstudie ‚Vollabriss und Neubau‘ abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen“, heißt es nun in der Beschlussvorlage.

Die Stadt favorisiert also die teuerste und schnellste Lösung – und auch die Lösung, die die besten Rahmenbedingungen für die Zukunft im Offenen Ganztag (Raumzuschnitt, Digitalisierung) schafft. Die Sanierungsvarianten sind nicht mehr der Favorit. Die Politik muss dem nun noch zustimmen. Die CDU hatte bereits im vergangenen Sommer den Abriss und Neubau gefordert.



Stadt Lüdenscheid will gemeinnnützige GmbH gründen – für Bildung

Ein anderer wichtiger Punkt am Montag wird das Prestigeprojekt Tumo +lernfab der Stadt sein, das nun ganz konkret vor der Umsetzung steht, auch wenn weiterhin noch kein Raum für die Ansiedlung dieses Bildungsstandorts für Jugendliche bekannt ist. Klar ist in diesem Kontext nur, dass der Tumo-Ort innerstädtisch angesiedelt werden soll – Leerstände (P & C, Adler, Forum) gibt es da reichlich.



„Der Rat befürwortet in Kenntnis der in der Begründung dargestellten Risiken das Projekt ‚Aufbau eines Tumo +lernfab. Bildungszentrums in Lüdenscheid’ gemäß Haushaltsbeschluss des Bundes und dessen Betrieb mindestens für den Förderzeitraum bis 2027 sicherzustellen, vorbehaltlich des noch ausstehen- den Zuwendungsbescheides“, heißt es in der Vorlage.

„Zur Umsetzung des Projektes wird die Gründung einer gemeinnützigen GmbH, der Tumo+ gGmbH beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Gründung der Tumo+ gGmbH gegenüber der zuständigen Kommunalaufsicht anzuzeigen. Der Rat beschließt, die gGmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25 000 Euro und einer Kapitalrücklage in Höhe von 75 000 Euro auszustatten. Die Verwaltung wird beauftragt, die vorübergehende (Förderzeitraum) Zuweisung der Mitarbeiterinnen der Stabsstelle Regionale Büro an die gGmbH vorzubereiten und nach erfolgter Gründung durchzuführen.“



Als Vertreter der Stadt für den neuen Tumo-Aufsichtsrat sollen am kommenden Montag im Rahmen der Ratssitzung Kämmerer Sven Haarhaus, die Ratsherren Björn Schöttler und Jens Holzrichter, die Ratsfrau Anja Tadday-Schlichting sowie die Sachkundigen Bürger Barbara Scheidtweiler, Lenia Sommer und Sören Miossec bestellt werden.