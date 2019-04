Stadt will ansässigen Firmen helfen und schafft Platz für Neubau und Erweiterung

Lüdenscheid – Die Stadt Lüdenscheid braucht für die weitere wirtschaftliche Entwicklung bekanntlich mehr Gewerbeflächen. Neben der möglichen Erweiterung des Gewerbegebiets Rosmart sind auch andere Flächen im Gespräch: etwa am Piepersloh und südlich Heedfeld.

Das geht aus zwei Beschlussvorlagen hervor, die am Mittwoch den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt (17 Uhr im Ratssaal) vorliegen werden.

Danach soll am Piepersloh, im Bereich der Treckinghauser Straße, eine Gewerbefläche für bis zu zwei Betriebe geschaffen werden.

Benachbarte Wohnbebauung schützen

Falls die Ausschussmitglieder am Mittwoch für die Änderung des Flächennutzungsplans stimmen sollten, stünden noch eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung sowie ein Lärmgutachten aus, um die benachbarte Wohnbebauung am Piepersloh zu schützen, heißt es in der Beschlussvorlage.

Nicht neu geschaffen, aber erweitert werden soll zudem das Betriebsgrundstück der Firma EOT Eibach Oberflächentechnik GmbH an der Golsberger Straße, südlich Heedfeld.

Fläche nicht zur Bebauung gedacht

Allerdings: Die dafür erforderliche Fläche ist im ursprünglichen Bebauungsplan als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme bedacht. Zudem käme ein Stück des Waldrandes hinzu, der bislang gar nicht zum Bebauungsplan gehört.

Deshalb müssen die Ausschussmitglieder darüber abstimmen, ob der Plan geändert und erweitert wird. Entsprechende Gutachten und ein Umweltbericht folgten.

Die Stadt sei bestrebt, ansässigen Firmen zu helfen, um sie am Standort zu halten. Das sei von „besonderer Bedeutung“, heißt es in der Beschlussvorlage.