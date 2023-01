Stadt Lüdenscheid übermittelt Personendaten an die Bundeswehr

Das Informationsmaterial soll über Tätigkeiten in den Streitkräften informieren. © Julian Stratenschulte / DPA

Allen deutschen Staatsangehörigen, die im kommenden Jahr volljährig werden, sendet die Bundeswehr Informationsmaterial zu. Wer dies nicht möchte, muss widersprechen.

Lüdenscheid – Die Bundeswehr versendet Informationsmaterial über Tätigkeiten in den Streitkräften an junge Leute, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und im kommenden Jahr volljährig werden. Zu diesem Zweck übermitteln alle Meldebehörden dem Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr die erforderlichen Personendaten. Dazu gehören nach § 58 c des Soldatengesetzes der vollständige Name sowie die aktuelle Anschrift. Das Bürgeramt der Stadt Lüdenscheid übermittelt nach eigenen Angaben die Daten für das Jahr 2024 zum 31. März 2023.



Alle Personen werden auf diese Datenübermittlung hingewiesen: Dies geschieht sowohl bei der Anmeldung in Lüdenscheid als auch einmal jährlich über das Amtliche Bekanntmachungsblatt des Märkischen Kreises – zuletzt am 18. Januar.

Widerspruchsrecht

Wer nicht möchte, dass seine Daten übermittelt werden, kann diesem Vorgang gemäß § 36 Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes widersprechen. Die Anträge zum Widerspruch der Datenübermittlung gibt es im Bürgeramt oder auf der Webseite der Stadt Lüdenscheid. Dieser Link führt direkt zum Online-Formular.