Stadt Lüdenscheid sucht Jugendschöffen

Lüdenscheid - Das Jugendamt der Stadt Lüdenscheid sucht 58 Jugendschöffen und -schöffinnen.

Wie Jutta Busenius, Leiterin des Fachdienstes Verwaltung im Jugendamt, in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses erklärte, sei dieses Gremium verpflichtet, dem Amtsgericht bis zum 15. August eine Vorschlagsliste zur Wahl vorzulegen. Die Amtszeit der Jugendschöffen läuft vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2023.

Wie auf der Homepage der Stadtverwaltung nachzulesen ist, müssen für die Jugendkammern des Landgerichts Hagen und das Jugendschöffengericht Lüdenscheid mindestens 58 Personen benannt werden. Es sollen Männer und Frauen in gleicher Anzahl gemeldet werden, wobei Wert darauf gelegt wird, dass alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigt werden.

Mit Berufsrichtern gleichberechtigt

Schöffen in Jugendstrafsachen sollen erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein. Denn das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlange in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – auch gesundheitliche Eignung, heißt es in der „Ausschreibung“ weiter.

In der Beratung mit den Berufsrichtern müssen Schöffen ihren Urteilsvorschlag standhaft vertreten können, ohne besserwisserisch zu sein, und sich von besseren Argumenten überzeugen lassen, ohne opportunistisch zu sein, heißt es weiter.

Ihnen steht in der Hauptverhandlung das Fragerecht zu. Sie sollten auf den Angeklagten und andere Prozessbeteiligte eingehen können und an der Beratung argumentativ teilnehmen. Schöffen sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt. Für jede Verurteilung und jedes Strafmaß ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gericht erforderlich. Jedes Urteil haben die Schöffen daher mit zu verantworten.

Bedingungen für die Bewerbung

Wer sich für die Tätigkeit des Jugendschöffen bewerben möchte, sollte in Lüdenscheid wohnen und am 1. Januar 2019 zwischen 25 und 69 Jahre alt sein. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen.

Bewerber, die zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurden oder gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehrenämtern führen kann, sind von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden, heißt es abschließend.

Bewerbungsformular online

Ein Bewerbungsformular finden Interessierte im Internet unter www.luedenscheid.de oder unter www.schoeffenwahl.de. Dort gibt es auch weitere Informationen für die Bewerber sowie über das Schöffenamt.

Interessenten richten ihre Bewerbung bis zum 30. April an den Fachdienst Jugendamt (Verwaltung) bei der Stadt Lüdenscheid, Rathausplatz 2 in Lüdenscheid.