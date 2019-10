Stadt sperrt Parkhaus - Autofahrer müssen Fahrzeuge wegfahren

Das Rathaus-Parkhaus in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Weil das Rolltor defekt ist, sperrt die Stadt Lüdenscheid am Freitag zeitweise das Parkhaus am Rathaus. Autofahrer müssen ihre Fahrzeuge rechtzeitig wegfahren.

Wie die Stadt Lüdenscheid mitteit, finden am Freitag Wartungsarbeiten am Rolltor an der Einfahrt des „Parkhaus Rathaus“ statt. Dazu muss das Rolltor heruntergefahren werden.

Aus diesem Grund ist das „Parkhaus Rathaus“ am Freitag, 11. Oktober, in der Zeit von 18 bis 22 Uhr gesperrt.

Autofahrerinnen und Autofahrer werden von der Stadtverwaltung gebeten, ihr Fahrzeug rechtzeitig aus dem Parkhaus zu fahren, da während der Arbeiten eine Ausfahrt nicht möglich ist.

Eine entsprechende Beschilderung weist auf die Sperrung hin.