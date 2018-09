Stadt Lüdenscheid lässt neun Hochhauswohnungen räumen

Wohnungen in Hochhäusern an der Handweiser Straße wurden geräumt

Lüdenscheid - Die Stadt Lüdenscheid hat kurzfristig neun Wohnungen in zwei Hochhäusern an der Handweiserstraße räumen lassen. Bei einer Probe der Feuerwehr waren gravierende Brandschutzmängel festgestellt worden. Das teilte die Stadt mit.

Eine sogenannte "anlassbezogene Anleiterprobe" der Feuerwehr, die zusammen mit dem städtischen Fachdienst Bauordnung durchgeführt worden war, habe gezeigt, dass in den Hochhäusern Handweiserstraße 14 und 16 insgesamt neun Wohnungen nicht mit der Drehleiter der Feuerwehr erreicht werden können.

Die Bewohner wurden umgehend informiert und sollten kurzfristig ihre Wohnungen verlassen. Teilweise konnten sie bei Verwandten oder Bekannten unterkommen. In Notfällen unterstütze das Ordnungsamt der Stadt bei der Unterbringung, hieß es in einer Mitteilung der Stadt.

Gemeinsam mit einem Landschafts- und Gartenbauunternehmen soll nun kurzfristig die Feuerwehrzufahrt zur Handweiserstraße 14 mit acht betroffenen Wohnungen verbreitert werden, so dass alle Wohnungen künftig im Notfall mit der Drehleiter erreicht werden können. Die Arbeiten haben bereits begonnen, so dass die Bewohner voraussichtlich am Freitag in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Eine betroffene Wohnung an der Handweiserstraße 16 müsse dagegen wohl längere Zeit ungenutzt bleiben, bis die Mängel behoben sind. Zudem fallen künftig einige Stellplätze weg, die als Feuerwehrstellfläche genutzt werden.

Wir berichten weiter.