Stadt lädt zum Neujahrsempfang ins Kulturhaus

Lüdenscheid - Die Stadt Lüdenscheid veranstaltet am Sonntag, 14. Januar, von 11 bis 13 Uhr ihren Neujahrsempfang im Kulturhaus an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Das teilte die Stadt am Dienstag mit.