Mobiler und aktiver mit 65+

Zwischendurch wurde das Bürgerforum am Aktionstag zum Tanzsaal.

Lüdenscheid - Das Bürgerforum hat sich als idealer Standort für den inzwischen 3. Aktionstag unter dem Motto „Mobil und aktiv mit 65+“ erwiesen. Darüber waren sich alle Beteiligten am Donnerstag einig.

Damit sind der Märkische Kreis und die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) sowie die Stadt Lüdenscheid als Kooperationspartner gemeint.

Diana Czech vom Märkischen Kreis zeigte sich erleichtert, dass die Veranstaltung gut ankam: „Hier mitten in der Stadt ist die Resonanz doch größer als beim letzten Mal auf dem Schützenplatz.“

Ihr Dank galt neben den 20 Teilnehmern und vier Referenten, die Kurzvorträge zu verschiedenen Themen hielten, Anja Weber von der städtischen Stabstelle Demografie und Sozialplanung und besonders Thorsten Faust, Geschäftsführer der gleichnamigen Große Hörwelt GmbH. „Er hat im Vorfeld sehr für Motivation gesorgt.“

Dafür hat er seine Gründe, wie Faust im LN-Gespräch erläuterte: „Ich bin überzeugt davon, dass wir in Lüdenscheid generationsübergreifend etwas bewegen müssen. Dazu gehört es eben auch, dass die Stadt für den zunehmenden Teil älterer Menschen attraktiv bleibt. Dafür müssen wir alle Kräfte bündeln, und eine solche Veranstaltung ist ideal dafür. Die Stadt könnte sich mit ihren Angebot für Senioren auch profilieren“, ist der Hörakustiker überzeugt.

Mit dem Aktionstag vollzogen sich gleich mehrere Schritte in diese Richtung. Während an den verschiedenen Ständen unter anderem über seniorengerechtes Wohnen im Alter, Kriminalität und Opferschutz, Gesundheitstipps und Pflegeberatung sowie Sicherheit im Verkehr informiert wurde, brachte die Motiva-Gruppe der Tanzschule S die Senioren mit Walzer-, aber auch Disco-Klängen in Bewegung. Das Bürgerforum wurde zwischendurch immer wieder zu einem kleinen Tanzsaal.

Kurzvorträge, in denen es um Gesundheits- und Rechtsfragen ging, ergänzten das informative und unterhaltsame Programm. Draußen auf dem Rathausplatz stand ein MVG-Bus, an dem Rollatorschulungen angeboten wurden.

Apropos MVG: Sie hatte im Vorfeld mehrere Seniorenheime in der Stadt angefahren und Bewohner, die sich die Veranstaltung ansehen wollten, abgeholt und zum Rathaus gebracht. Andere waren gerade in der Stadt und schauten mal rein.

Zum Auftakt hatte Landrat Thomas Gemke den Aktionstag eröffnet und hervorgehoben, wie wichtig Hilfestellungen im Alter sind, um so gut wie möglich flexibel bleiben zu können.

SPD-Ratsherr Lothar Hellwig fasste die Zielrichtung der Veranstaltung passend mit einem Cicero-Zitat zusammen: „Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen.“ Auch wenn das im Alter schwieriger werden kann, bleibt’s ein guter Ratschlag.