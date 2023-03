Lüdenscheid greift Schwimmvereinen finanziell unter die Arme

Von: Thomas Machatzke

Die Schwimmvereine müssen Nutzungsgebühren für ihre Trainingszeiten bezahlen. Die Stadt hilft den Vereinen nun, diese größer gewordene Last zu schultern. © Baankreis

Die Stadt Lüdenscheid greift den in der Bergstadt aktiven Schwimmvereinen unter die Arme: Der Sportausschuss der Stadt soll am nächsten Dienstag (18 Uhr, Ratssaal) umfangreiche Zuschüsse für die fünf Vereine genehmigen.

Lüdenscheid – Im Jahr 2023 sollen folgende Schwimm- und Wassersportvereine eine Förderung für Nutzungszeiten im Familienbad Nattenberg erhalten: DLRG Lüdenscheid 11 000 Euro, Wasserfreunde 36 000 Euro, Behindertensportgemeinschaft 2500 Euro, Tauchsportclub Delphin 3500 Euro, Unterwasser-Rugby-Club 2200 Euro. In Summe also 55 200 Euro aus dem Haushalt.

Der Ansatz ist neu und zwei Dingen geschuldet: Die Vereine nutzen das Familienbad Nattenberg und haben hierfür entsprechende Mieten an den Bäderbetrieb Lüdenscheid zu entrichten. Das war immer so. Allerdings hat der Bäderbetrieb Lüdenscheid angesichts der Energiepreissteigerungen eine Mietpreissteigerung vorgenommen, die die Vereine erst einmal stemmen müssen – eine Herausforderung.

Dazu kommt, dass das bisherige Modell der Finanzierung auch darauf basierte, dass die Sparkasse die Vereine für diesen Zweck immer mit Spenden unterstützt hat. Bei der Sparkasse indes gibt es dem Vernehmen nach nach der Fusion zur neuen großen Sparkasse an Volme und Ruhr eine Anpassung in der Ausschüttungspraxis der Überschüsse. Wie es bisher in Hagen bereits der Fall gewesen ist, werden die Überschüsse stärker an die Kommunen im Zweckverbandsgebiet ausgeschüttet und nicht mehr so stark direkt an die Vereine und Verbände. Wenn man so will, laufen die Gelder damit über die kommunale Schiene und kommen wie in diesem Fall am Ende doch wieder bei den Vereinen an.

55 Millionen Euro vom Land NRW als „Soforthilfe Sport 2023: Krisenhilfe Energie”

Die städtischen Zuschüsse für die fünf Schwimmvereine werden allerdings unterm Strich nur einen Teil der Summe abdecken, die von den Vereinen für die Nutzung des Bades zu entrichten ist. Ein anderer Teil soll über eine Landesförderung finanziert werden. 55 Millionen Euro stellt das Land NRW als „Soforthilfe Sport 2023: Krisenhilfe Energie” für Vereine, Verbände und Bünde zur Verfügung. Bis zum 30. Mai können Vereine im Rahmen der Krisenhilfe eine Bezuschussung für die gestiegenen Energieausgaben beantragen, um die Vereinsfinanzen zu entlasten. Erhöhte Ausgaben sowohl für Strom, Wärme als auch für Nutzungsentgelte im Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023, die tatsächlich durch die gestiegenen Energiepreise begründet sind, werden über das Hilfsprogramm abgemildert. Die Verwaltung hat den Vereinen beim Stellen der Förderanträge Hilfe zugesagt – wahrscheinlich sollen die Anträge gemeinsam in großer Runde mit der Verwaltung erstellt werden.

Was die Verwaltung dem Sportausschuss in der Vorlage zudem weiter mitteilt: Sie strebt im Rahmen der anstehenden Sportentwicklungsplanung die Aufnahme dieser Förderung in die Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdenscheid an. Ziel sei dabei eine Verstetigung dieser Förderung sowie ein abgestimmtes Antrags- und Verwendungsnachweisverfahren. Mit anderen Worten: Man richtet sich darauf ein, dass die Hilfe der Stadt für die Schwimmvereine keine einmalige Sache bleiben wird.