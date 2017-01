Kontrollaktion: Stadt geht gegen rücksichtslose Parker vor

Rettungsfahreuge haben zurzeit stellenweise große Probleme, ihren Einsatzort zu erreichen. Sind dann noch Autos – wie hier an der Kalver Höhe – unerlaubt am Fahrbahnrand abgestellt, gibt es kaum noch ein Durchkommen.

Lüdenscheid - Die Feuerwehr und das Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid planen für die kommende Woche Straßenkontrollen. Immer wieder, so schreibt die Stadtverwaltung, habe die Feuerwehr in Lüdenscheid große Schwierigkeiten, so schnell wie möglich Brand- oder Unfallstellen zu erreichen, da parkende Fahrzeuge die Fahrbahn sehr stark einengten.

Zuletzt sei das in der Nacht zum vergangenen Montag der Fall gewesen, als die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Kalver Höhe gerufen worden war. Ihr Augenmerk richten die Ordnungshüter in der kommenden Woche darauf, dass die Befahrbarkeit für Feuerwehrfahrzeuge gewährleistet ist.

Fahrzeuge, die die Fahrbahn stark blockieren, werden, wenn es nicht anders geht, abgeschleppt und die Fahrzeughalter müssen mit Verwarnungen rechnen. Denn, so erklärt der zuständige Beigeordnete Thomas Ruschin: „Auch wenn keine Parkverbotsschilder an der Straße stehen, muss immer eine Rest-Fahrbahnbreite von drei Metern gewährleistet sein.“

+ Eine Situation, wie es sie nicht geben soll. © Feuerwehr Lüdenscheid Das gelte bei von Schnee geräumten Straßen im Winter genauso wie im Sommer. Auf solche und ähnliche Situationen, so schreibt die Stadtverwaltung weiter, hätten Feuerwehr und Ordnungsamt schon des Öfteren hinweisen müssen. Zuletzt im Herbst 2015 hatten sie in einer Aktion Feuerwehrzufahrten kontrolliert, weil auch dort verbotswidrig immer wieder geparkt wird. - PSL

