Nach Gewerbeverbot: Bestatter kämpft um Existenz

Lüdenscheid - Das Rechts- und Ordnungsamt hat einem Bestatter die Gewerbeausübung untersagt. Nun klagt der Unternehmer dagegen.

Gewerberechtliche Unzuverlässigkeit und angeblich inakzeptable hygienische Zustände bei der Lagerung Verstorbener haben einen Lüdenscheider Bestatter ins Visier der Behörden gerückt.

Nun wehrt sich der Unternehmer laut Auskunft der Stadtverwaltung gegen das Gewerbeverbot und hat beim Verwaltungsgericht Arnsberg Klage gegen die Untersagungsverfügung erhoben.

Das sagt das Gesundheitsamt

Das wird dem Mann von der Gewerbeaufsicht vorgeworfen

Betroffener hat häufig Sozialbestattungen durchgeführt

Der betroffene Bestatter gilt in der Branche als derjenige, der vergleichsweise häufig Sozialbestattungen durchführt. Diese Form der einfachen Beisetzung steht immer dann an, wenn Hinterbliebene nicht genug Geld für das Prozedere aufbringen können und einen Antrag auf finanzielle Unterstützung durch die Stadt gestellt haben.

Wie Stadt-Pressesprecherin Marit Schulte sagt, können sich die Angehörigen in diesem Fällen den Bestatter selbst aussuchen. „Die Stadt hat keinen Einfluss auf die Auswahl des Unternehmens.“ In diesem Jahr ist es zu etwa 50 Sozialbestattungen in Lüdenscheid gekommen.

Anders verhält es sich laut Schulte bei sogenannten ordnungsbehördlichen Bestattungen, die die Stadt komplett bezahlt. Die kommen dann in Frage, wenn keine Angehörigen Verstorbener gefunden werden konnten.

Bis zum Gerichtsverfahren könnte ein Jahr vergehen

Ordnungsbehördliche Bestattungen sind laut Auskunft aus dem Rathaus Leistungen eines einzigen Bestattungsunternehmers, der nach Ausschreibung und Angebot den Zuschlag der Stadt bekommen hat. Derzeit läuft ein Ausschreibungsverfahren, das ab Januar die Vergabe für die nächsten zwei Jahre regeln wird. In diesem Jahr gab es bislang rund 60 ordnungsbehördliche Bestattungen.

Mit dem Widerspruch gegen die Gewerbeuntersagung gegen den in die Kritik geratenen Unternehmer dürfte ein juristisches Tauziehen um dessen geschäftliche Existenz beginnen. Die Geschäftsräume des Unternehmers sind amtlich versiegelt.

Ob die Klage eine aufschiebende Wirkung hat, war nicht zu erfahren. Erfahrungsgemäß, heißt es im Rathaus, dauert es etwa ein Jahr, bis ein Verwaltungsgerichtsverfahren eröffnet wird.