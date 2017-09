40 neue Urnenkammern für den Waldfriedhof

Lüdenscheid - Zum Jahreswechsel werden die Urnenkammern im Kolumbarium auf dem Waldfriedhof Loh belegt sein, weiß Hans Kreinberg, beim Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) für die kommunalen Friedhöfe zuständig.

Der Rat hat daher im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung außerplanmäßig 70 000 Euro bewilligt, damit das Angebot dennoch erhalten bleiben kann. Ganz in der Nähe des Kolumbariums entstehen nach und nach vier Urnenstelen mit insgesamt 40 Kammern, in denen jeweils vier Urnen Platz finden.

160 weitere Urnenbestattungen sind also in dieser Form möglich. Im Kolumbarium sind 85 Kammern vorhanden, in denen 340 Urnen untergebracht werden können.

Das Ende der Kapazitätsgrenze im Glockentrum zeigt, wie hoch inzwischen die Nachfrage nach Urnenbestattungen ist. Sowohl auf den städtischen Friedhöfen als auch auf den evangelischen an der Damm- und der Mathildenstraße liegt der Anteil der Urnenbestattungen inzwischen bei 90 Prozent.

„Auf dem Waldfriedhof ist am neuen Standort optional eine Erweiterung möglich. Wir haben dies schon beim jetzigen Aufbau berücksichtigt“, sagt Kreinberg.