Stadt klassifiziert stark belasteten Anliegerweg als Straße des überörtlichen Verkehrs

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Die Straße Im Olpendahl: Obwohl sie inzwischen eine Anliegerstraße ist, ist das Verkehrsaufkommen weiter hoch. Deshalb behält die Stadt die Einstufung für die Straßenreinigungsklasse bei. Anwohner Martin Powierski findet das nicht nachvollziehbar. © Cedric Nougrigat

Kann eine Straße, die ausgewiesenermaßen eine Anlieger-frei-Straße ist, von der Kommune bei der Einstufung der Reinigungsklassen in der Straßenreinigungssatzung als Straße des überörtlichen Verkehrs und Geschäftsverkehrs einsortiert werden? Für Außenstehende klingt dies widersinnig, die Stadt Lüdenscheid aber stellt fest: Ja, das geht!

Lüdenscheid – Es geht um die Straße Im Olpendahl. Die war in der Satzung immer als Straße der Klasse 3 geführt worden: überörtlicher Verkehr und Geschäftsverkehr! „Nach der gültigen Straßenreinigungssatzung werden die Straßen in Lüdenscheid nach ihrer überwiegenden Verkehrsbedeutung eingestuft“, hatte Bewohner Martin Powierski festgestellt.

„Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat beschlossen, die Straße Im Olpendahl in eine Anlieger-frei-Straße umzuwidmen. Somit ist die überwiegende Verkehrsbedeutung geändert worden – und diese Änderung muss sich auch in der Einstufung in Reinigungsklassen in der Straßenreinigungssatzung wiederfinden.“

Powierski hatte Widerspruch gegen seinen Grundbesitzabgabenbescheid eingelegt. Laut Einstufung in der Klasse 3 besteht für die Stadt zweimal wöchentlich eine Reinigungspflicht für die Fahrbahnen und für den Anwohner analog zweimal wöchentlich für die Bürgersteige. Bei Anlieger-frei-Straßen dagegen wird nur 14-tägig gekehrt. All das mit den entsprechenden Folgen für die Kosten, die in der Klasse 3 etwa doppelt so hoch sind wie bei der teuersten Einstufung einer Anlieger-frei-Straße.



Widerspruch von Powierski zurückgewiesen

„Ihr Widerspruch ist zulässig, aber nicht begründet“, stellt die Stadt nun in einem Schreiben an Powierski fest und begründet dies umfassend: „Aufgrund der Sperrung der Rahmedetalbrücke wurde zur Entlastung der Anwohner im Februar 2022 für die Straße Im Olpendahl das Verkehrszeichen 250 ‚Anliegerverkehr‘ angebracht. Grundsätzlich gilt, dass eine Beschilderung nach der Straßenverkehrsordnung nicht maßgeblich für die Einordnung in die Reinigungsklasse ist, dies gilt ausdrücklich auch für die Reinigungsklassen IV, V, VI, VI und IX. Für die Einordnung in eine bestimmte Reinigungsklasse ist der zu erwartende Verschmutzungsgrad und das daraus folgende Säuberungsbedürfnis maßgeblich.“



Der Geschäftsverkehr und der Verkehr zu den Schulen und Kindergärten finde wie gewohnt statt. In der Praxis stelle man fest, dass der Verkehr im Vergleich zu der Zeit vor der Brückensperrung insgesamt in der Straße Im Olpendahl nicht weniger geworden sei. Eine Änderung der Klassifizierung sei somit bereits aus diesem Grund nicht zu rechtfertigen.

Weiter heißt es: „Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat die Satzung über die Straßenreinigung und die Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Lüdenscheid beschlossen. Gemäß der Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren ist die Straße Im Olpendahl der Reinigungsklasse III zugeordnet.“ Ans Ortsrecht sei man gebunden, ein Ermessensspielraum bestehe hier nicht. Der mit dem Bescheid erfolgten Berechnung der Straßenreinigungsgebühren lägen sowohl der richtige Gebührensatz, die richtigen Frontmeter als auch die richtige Reinigungsklasse zugrunde. Deshalb sei der Widerspruch zurückzuweisen.



Für Powierski ist das nicht nachvollziehbar. „Das ist eine zu große Verbiegung der deutschen Sprache“, sagt er. „Wenn der Wunsch ist, aus der Straße eine Anliegerstraße zu machen, dann müsste sie so eingestuft werden.“ Es ist eine Art von Unzufriedenheit, die von zwei Dingen zusätzlich gespeist wird: Zum einen ist der STL 2022 bekanntlich den festgeschriebenen Kehrvorgaben nicht einmal zur Hälfte nachgekommen. Zum anderen hat die Stadt die Straße zwar zur Anliegerstraße gemacht – die Bewohner indes haben sich die Mühe gemacht, den Verkehr zu zählen und sind der Meinung, dass er trotz dieser Maßnahme gegenüber der Zeit vor der Brückensperrung zugenommen habe. Die Kritik: Es wird zu wenig gegen den Verkehr getan, der eigentlich nicht mehr durch die Straße fahren dürfte.



Brockhauser Weg wird seltener gereinigt

„Das interessiert die Stadt nicht“, sagt Powierski. „Sie ist nicht an einer Kommunikation mit den Bürgern interessiert. Das Amt arbeitet ohne Zahlen.“ Powierski will die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Wenn im Ausschuss über die neue Straßenreinigungssatzung entschieden wird, will er mit einigen Anwohnern aus dem Olpendahl ins Rathaus und auf die Widersprüche und Missverhältnisse hinweisen. „Die Einstufung ist unausgegoren und nicht nachvollziehbar,“ sagt er, „die Politik beschließt da etwas, das den Bürger Geld kostet.“ Powierski schaut einen Stadtteil weiter, nach Gevelndorf. Dort gibt es den Kaufpark, McDonalds, Erco und auch eine Schule mit einem kleinen Zentrum.



Der Brockhauser Weg aber werde nach der Einstufung nur einmal wöchentlich gekehrt, obwohl es da noch mehr Verkehr gebe. Einmal wöchentlich – das wäre auch der Wunsch von Powierski und seinen Anwohnerfreunden Im Olpendahl. Ein Wunsch, den die neue Straßenreinigungssatzung erfüllen könnte. Ob die Stadt einlenken wird für die Zukunft, ist offen. Für den Moment bleibt aber noch eine andere Erkenntnis: Die Stadt erkennt ganz offiziell an, dass trotz Anlieger-frei-Regelung der Verkehr im Olpendahl nicht weniger geworden ist. Mit anderen Worten: Sie hat etwas angeordnet, das keine Wirkung zeigt und lebt damit. Das klingt ein wenig nach Kapitulation.